ФОТО: BBC News

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненный срок для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Би-би-си рассказывает о главных моментах выступления стороны обвинения.

прокурор ФОТО: MH17 court

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненный срок для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

"Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих - родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17, - заявил представитель прокуратуры Нидерландов. - Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым".

Би-би-си рассказывает о главных моментах выступления стороны обвинения.

По версии прокуратуры Нидерландов, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", относящегося к 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил в Курске и прибывшего на территорию непризнанной Донецкой народной республики в ночь на 17 июля 2014 года.

Следствие считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по "Боингу". В причастности к крушению самолета обвиняются:

Игорь Гиркин (Стрелков) , гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ

, гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский , гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке Олег Пулатов , гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

По мнению прокуратуры Нидерландов, Гиркин запросил поставку "Бука", а затем поставил ему задачу; Дубинский отвечал за транспортировку установки по Донбассу, Пулатов и Харченко на месте помогали "Буку" идти по намеченному маршруту и затем вернуться в Россию.

По мнению прокуратуры, все четверо обвиняемых "совместно руководили планом уничтожения самолета".

Обвинение подчеркивает, что не важно, какой именно самолет (гражданский или военный) хотели сбить обвиняемые. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством. По версии прокуратуры, военные ДНР, запрашивая у России "Бук" и организуя его работу, сознательно шли на риск для гражданских самолетов.

"Для совершения преступления каждый из участников должен был выполнять свою роль, каждый выполнял эту важную роль. При этом требовалось тесное сотрудничество всех участников", - отметил представитель прокуратуры.

Прокуратура отдельно отметила, что Россия сыграла "ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины", поддерживая нерегулярные военные формирования и обеспечивая их оружием.

Более подробно о каждом из обвиняемых можно прочитать здесь. На суде никто из них не присутствует, все четверо объявлены в международный розыск. Взаимодействовать с судом согласился только Пулатов, чьи адвокаты присутствуют в зале суда.

"У нас есть сомнения, что обвиняемые отбудут свой срок, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан. Но никто не знает, что несет будущее, а мы со своей стороны приложим все усилия к их аресту", - подытожила прокурор.

Судья в свою очередь подчеркнул, что до решения суда обвиняемые считаются невиновными.

"Сбить военный самолет"

место крушения ФОТО: Getty Images

Прокуратура детально описала обстановку в зоне конфликта на юго-востоке Украины к середине июля 2014 года. В суде проигрывались данные перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров людей с голосами Пулатова, Гиркина, Дубинского и Харченко.

В одном из таких разговоров за сутки до крушения "Боинга" человек с голосом Пулатова говорил Дубинскому: "Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". В ответ человек с голосом Дубинского произнес: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.

По мнению прокуратуры, обвиняемые хотели получить ЗРК, чтобы сбивать украинские военные самолеты. По международному праву, военные государства, официально участвующие в международном конфликте, обладают иммунитетом комбатанта. То есть они, например, могут сбивать самолеты противника и не попадать за это под уголовное преследование, но только в случае, если они открыто действуют от имени своей страны и соблюдают законы и обычаи войны. Тогда ответственность за их действия несет государство, под флагом которого они участвуют в боевых действиях.

Военные, выдающие себя за гражданских лиц, а также нерегулярные вооруженные формирования, не соблюдающие законы и обычаи войны, попадают под уголовное преследование по обычным законам.

Обвиняемые в публичных выступлениях неоднократно отрицали свою принадлежность к вооруженным силам России на момент участия в конфликте на востоке Украины. Россия также последовательно отрицает свое участие в этих боевых действиях.

По данным следствия, находясь в Донбассе, обвиняемые занимались мародерством, были причастны к пыткам, убийствам и другим преступлениям, нарушающим законы войны, прописанные в международных документах. Поэтому, по мнению прокуратуры Нидерландов, иммунитет комбатантов на Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко не распространяется.

По мнению следствия, сразу после крушения МН17 обвиняемые думали, что сбили украинский военный самолет, поэтому радовались. Ранее в этом году в суде вновь проиграли запись перехваченного разговора, на котором человек с голосом Харченко докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает ему командир.

Затем военные понимают, что сбитый самолет - гражданский. Они начинают обсуждать, как это произошло и думают, что доложить наверх. Так появились первые альтернативные версии крушения, каждая из которых была детально разобрана следствием.

При этом прокуратура Нидерландов отметила, что для правосудия не имеет значения, какой именно самолет хотели сбить обвиняемые.

"То, что целью обвиняемых, возможно, был не пассажирский самолёт, значения не имеет. Статья 168 уголовного кодекса Нидерландов запрещает сбивать гражданские или военные самолеты. Более того, применяя ракету "Бук", сепаратисты сознательно пошли на риск возможного поражения пассажирского самолёта", - отметил в суде представитель прокуратуры.

Разбор альтернативных версий

карта ФОТО: BBC

Прокуратура Нидерландов проверила все альтернативные версии крушения МН17. Наиболее подробно анализировались следующие сценарии:

падение "Боинга" в результате атаки украинского военного самолета;

взрыв на борту;

попадание в "Боинг" ракеты ПВО из-за того, что украинские штурмовики использовали гражданский самолет в качестве "живого щита";

поражение из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.

Представители обвинения подробно рассказали, как следствие изучало каждую из этих теорий, а также еще несколько дополнительных. И в каждом случае после детального разбора был сделан вывод об их несостоятельности.

Прокуратура особо отметила, что при изучении обломков самолета не было обнаружено ни отметок от пуль авиационной пушки, ни следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты ЗРК "Бук". Обследуя тела экипажа и пассажиров, опытные судмедэксперты обнаружили в них поражающие элементы, встречающиеся только у ракет "Бука" (например, металлические элементы в форме бабочки). Это стало дополнительным аргументом в пользу того, что "Боинг" был сбит именно из ЗРК, а не как-то иначе.

Следствие также нашло тех, о ком много говорилось в российских государственных СМИ - авиадиспетчера из Днепропетровска Анну Петренко, которая якобы таинственно исчезла после крушения "Боинга", загадочного испанского диспетчера Карлоса и украинского летчика Владислава Волошина (он совершил самоубийство в 2018 году, но следствие успело его опросить в 2015 году). Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что они не имеют никакого отношения к крушению МН17, а Карлос вообще признался, что никогда не работал диспетчером и был ранее судим за мошенничество.

Все это привело следствие к выводу о том, что рейс МН17 мог быть сбит только в результате попадания ракеты "Бука", находившегося на территории, контролируемой ДНР. Детали передвижений установки по территории Донбасса удалось восстановить благодаря фотографиям и видеозаписям, а также при помощи перехвата телефонных разговоров.

В июне в суде проиграли записи переговоров высокопоставленных военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит. Фотографии и видеокадры сверялись с показаниями свидетелей, видевших перемещение "Бука" по территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также с геолокацией телефонов людей, предположительно сопровождавших колонну с ЗРК.

Следствию удалось найти и приобрести несколько спутниковых снимков, на которых виден район предполагаемого места пуска ракеты вблизи города Снежное. На одном из них даже видна колонна с "Буком", идущая в сторону этой точки.

Все эти данные сопоставлялись друг с другом, противоречий обнаружено не было. В итоге, прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что "Бук", сбивший МН17, прибыл в Донбасс из России.

Несмотря на неоднократные просьбы, Москва отказалась предоставить возможность следствию допросить военнослужащих и командира 53 бригады ПВО, к которой, по данным стороны обвинения, принадлежал приезжавший в Донбасс "Бук".

Позиция обвиняемых

Пресс-конференция ФОТО: BBC

Никто из обвиняемых не согласился выступить перед судом, поэтому в большинстве случаев суд брал за основу их публичные выступления. Игорь Гиркин несколько лет ограничивался фразой: "Ополчение "Боинг" не сбивало". Но в мае 2020 он в интервью иностранным журналистам заявил, что несет "косвенную ответственность" за гибель пассажиров и экипажа рейса МН17. Он также подтвердил, что просил главу аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова помочь с получением зенитно-ракетных комплексов с экипажами.

Бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский в интервью Русской службе Би-би-си назвал выдвинутые против него обвинения "бредом", но в переписке на одном из форумов признавал, что причастен к транспортировке "Бука".

Леонид Харченко в интервью 2019 года утверждал, что за 5 лет войны ни разу не видел "Бук", но он отказался прояснить, где именно он был и что делал 17-18 июля 2014 года.

Олег Пулатов - единственный, кто через своих адвокатов согласился передать видеообращение суду. Суть его сводится к тому, что в день крушения "Боинга" он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город), много ездил по округе, но "Бука" не видел и уверен, что у его подразделений такой установки не было.

При этом никто из обвиняемых не отрицает, что на большинстве обнародованных прослушек звучит именно их голос. В нескольких таких прослушках люди с голосами обвиняемых упоминают "Бук". Пулатов утверждает, что они знали, что их телефоны прослушивались, поэтому часто сообщали в разговорах дезинформацию.

Но прокуратура Нидерландов обратила внимание на то, что перехваты разговоров Пулатова, а также других россиян, обвиняемых по этому делу, логически не имеют противоречий и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые обвиняемые якобы обсуждали для дезинформации противника, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Что дальше?

Следующее заседание суда должно состояться в марте 2022 года. На нем возьмет слово представитель защиты одного из обвиняемых - Олега Пулатова. Другие обвиняемые отказались взаимодействовать с судом. По предварительному плану, еще несколько заседаний должно пройти в мае и июне, чтобы обвинение, адвокаты родственников и защиты имели возможность ответить на заявления друг друга. На этом разбирательство по делу будет завершено.

Для оглашения решения суда забронированы три даты: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря следующего года. Ожидается, что суд завершится к январю 2023 года.

Рассмотрение дела МН17 началось в Нидерландах весной 2020 года. Именно эта страна потеряла больше всех граждан в ходе крушения "Боинга". В сентябре этого года родственники погибших несколько дней подряд выступали в суде и рассказывали, что до сих пор не могут примириться с внезапной смертью близких.