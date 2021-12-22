Житель Ляэне-Вирумаа поджег в квартире пакет фейерверков и чуть не спалил весь дом

Прибывшие на место спасатели и полицейские установили, что в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома мужчина поджег пакет фейерверков на 25 залпов, тем самым в квартире возник пожар. Полиция задержала 47-летнего мужчину, который ранее наказывался в уголовном порядке.

Сообщение о взрыве поступило в 00:26. На вызов отреагировали усиленным составом, приехали скорая, спасатели и полиция. К счастью, никто не пострадал.

Житель одной из квартир в том же подъезде рассказал, что смотрел телевизор, когда услышал взрывы. «Очень быстро в соседней квартире раздался ужасный взрыв и стал идти запах гари», - говорит сосед. Через несколько минут после взрыва пламя распространилось на потолок его кухни. «Я начал тушить горящий кухонный потолок собственными силами, не хочу думать о том, что бы случилось, если бы я спал в это время», - добавляет он.

Пожар распространился на потолок соседней квартиры. ФОТО: Marianne Loorents

Спасатели эвакуировали людей из дома. «Я был так напуган, что даже не смог одеться, я быстро схватил свои спортивные штаны и выбежал из дома. Мы ждали у дома до почти двух ночи, пока спасатели не разрешили нам вернуться», - описывает жилец.

По данным полиции, до этого они получили вызов на улицу Кеск в том же Тамсалу, где 47-летний мужчина избивал 40-летнюю женщину. «После этого подозреваемый 47-летний мужчина пошел в квартиру на улице Сяэзе и поджег там пакет с фейерверками, в результате чего возник пожар», - прокомментировал старший следователь Раквереского отделения полиции Кей Паю.