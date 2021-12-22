Авиакомпания SAS была вынуждена отменить десятки рейсов

«У нас есть сотрудники, которые либо больны, либо имеют симптомы, либо заболел кто-то из членов семьи и поэтому они остаются дома в соответствии с текущими рекомендациями», - сказала пресс-секретарь SAS Фрея Аннамац.

«Как и у любой другой компании, у нас сейчас больше больничных, чем обычно, что является одной из причин, по которой мы были вынуждены отменить рейсы», - добавила она.

В некоторых случаях к отмене привели технические неполадки и забастовка в аэропорту Франкфурта.

Авиакомпания отменила девять рейсов из Стокгольмского аэропорта Арланда в среду, за день до этого компания отменила около 30 рейсов по всему миру.