Джекпот Bingo поделили два игрока

В середине октября главный выигрыш лотереи Bingo в размере 541 095 евро достался мужчине из Южной Эстонии. В августе джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo — 859 440 евро — был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна — из Харьюмаа. Тогда билеты были куплены в интернете и посредством m-loto.