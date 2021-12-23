Чт, 23.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Джекпот Bingo поделили два игрока

Лотерея Bingo. ФОТО: Toomas Huik

Вчера в телепередаче Suur lotokolmapäev разыграли джекпот лотереи Bingo, который поделили между собой два игрока. Оба получили по 385 823, пишет Postimees.

«Оба выигрышных билета были куплены в интернете», - сообщили в Eesti Loto.

В середине октября главный выигрыш лотереи Bingo в размере 541 095 евро достался мужчине из Южной Эстонии. В августе джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo — 859 440 евро — был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна — из Харьюмаа. Тогда билеты были куплены в интернете и посредством m-loto.

За первые 11 месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более 14 млн евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За тот же период Eesti Loto выплатило победителям 31 млн евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back