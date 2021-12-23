Джекпот Bingo поделили два игрока
Вчера в телепередаче Suur lotokolmapäev разыграли джекпот лотереи Bingo, который поделили между собой два игрока. Оба получили по 385 823, пишет Postimees.
Вчера в телепередаче Suur lotokolmapäev разыграли джекпот лотереи Bingo, который поделили между собой два игрока. Оба получили по 385 823, пишет Postimees.
«Оба выигрышных билета были куплены в интернете», - сообщили в Eesti Loto.
В середине октября главный выигрыш лотереи Bingo в размере 541 095 евро достался мужчине из Южной Эстонии. В августе джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo — 859 440 евро — был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна — из Харьюмаа. Тогда билеты были куплены в интернете и посредством m-loto.
За первые 11 месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более 14 млн евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За тот же период Eesti Loto выплатило победителям 31 млн евро.