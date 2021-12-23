Старые автопокрышки можно бесплатно сдать на утилизацию

При покупке новой резины старые покрышки можно передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз.

Для сдачи покрышек особого типа (например, шины грузовика, квадроцикла или мотоцикла) необходимо запросить накладную на сайте Rehviringlus https://www.rehviringlus.ee/yslovija-priema

В Таллинне старые покрышки принимаются в следующих местах:

Кесклинн

Vianor Lennujaama (Тартуское шоссе, 119) - с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

Ласнамяэ

Kuusakoski AS (Бетоони, 12) - с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, по субботам с 8 до 15 часов.

E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31) - с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Пярнамяэская станция переработки отходов (Пярнамяэ-теэ, 36) - с субботы по понедельник с 10 до 15 часов и со вторника по четверг с 14 до 19 часов.

Мустамяэ

Рахумяэская станция переработки отходов (Рахумяэ-теэ, 5) - с субботы по понедельник с 10 до 15 часов и со вторника по четверг с 14 до 19 часов.

Vianor Mustamäe (Мустамяэ-теэ, 54) - с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Нымме

Пяэскюлаская станция приема отходов (Раба, 40) - с понедельника по среду и в пятницу с 14 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.

Пыхья-Таллинн

Пальяссаареская станция переработки отходов (переулок Пальяссааре, 5) - по понедельникам и со среды по пятницу с 14 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.

Для жителей западной части Таллинна ближайшей может быть станция переработки отходов волости Харку в Табасалу (Кооли, 5a), которая работает по понедельникам с 9 до 15 часов, в четверг и пятницу с 14 до 20 часов, по выходным – с 9 до 15 часов.

Карта пунктов сбора покрышек (организация ответственности производителя MTÜ Rehviringlus): https://www.rehviringlus.ee/karta-seti-sbornyh-punktov