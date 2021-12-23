За сутки в Эстонии прибавилось 867 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 867. Скончались четыре человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 867. Скончались четыре человека.
Среди новых заразившихся 455 человек не были вакцинированы, а 412 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 23 декабря в больницах находится 227 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 177 человек, из которых 144 человека (81,4%) не был вакцинирован, у 33 человек (18,6%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 68-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина.
За сутки ввели 8151 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 825 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 267 877 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,1%.
Всего в Эстонии выявлено 830 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).