За сутки в Эстонии прибавилось 867 зараженных

Среди новых заразившихся 455 человек не были вакцинированы, а 412 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 23 декабря в больницах находится 227 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 177 человек, из которых 144 человека (81,4%) не был вакцинирован, у 33 человек (18,6%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 68-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина.

За сутки ввели 8151 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 825 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 267 877 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,1%.

Всего в Эстонии выявлено 830 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.