Знакомство в Tinder стоило жительнице Эстонии 81 000 евро
Полиция расследует случай, когда проживающую в волости Раэ в Харьюмаа заинтересованную в инвестировании женщину мошенники лишили более 81 000 евро.
Полиция расследует случай, когда проживающую в волости Раэ в Харьюмаа заинтересованную в инвестировании женщину мошенники лишили более 81 000 евро.
По сообщению полиции, мужчина, по-видимому иностранец, в среде Tinder предложил женщине инвестировать в криптовалюту.
Она внесла в среду, представленную ей как платформа криптовалюты, в общей сложности более 81 000 евро.