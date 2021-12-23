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  • Знакомство в Tinder стоило жительнице Эстонии 81 000 евро
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Знакомство в Tinder стоило жительнице Эстонии 81 000 евро

Приложение знакомств. ФОТО: r.classen/shutterstock.com

Полиция расследует случай, когда проживающую в волости Раэ в Харьюмаа заинтересованную в инвестировании женщину мошенники лишили более 81 000 евро.

По сообщению полиции, мужчина, по-видимому иностранец, в среде Tinder предложил женщине инвестировать в криптовалюту.

Она внесла в среду, представленную ей как платформа криптовалюты, в общей сложности более 81 000 евро.

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