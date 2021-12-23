В Таллинне неотложная медицинская помощь доступна и во время праздников

«Надеюсь, что предстоящие праздники пройдут безопасно, и все горожане будут чувствовать себя хорошо, однако, к сожалению, так бывает не всегда. Неотложная медицинская помощь будет доступна во время рождественских праздников и в новогоднюю ночь - отделения экстренной медицины, скорая помощь и дежурные аптеки работают круглосуточно. Первую помощь будет оказывать и стоматологическая клиника. Помимо этого, за консультацией можно обратиться по справочному телефону семейных врачей, а детям при необходимости можно вызвать бригаду врачей на дом, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Желаю всем горожанам светлого Рождества и счастливого Нового года!»

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.

Отделения экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы (в том числе отделение экстренной психиатрической помощи Региональной больницы) работают круглосуточно.

В Таллинне ребенку в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи визиты на дом осуществляются как 24, 25, 26, так и 31 декабря, а также 1 и 2 января с 14:00 до 22:00. Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12:00 до 20:00).

Справочный телефон семейных врачей 1220 или +372 634 6630 в обычные дни работает круглосуточно. По выходным и в государственные праздники звонки принимаются с 8:00 до 22:00. При необходимости по справочному телефону можно продлить рецепт на лекарство.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) ведет прием пациентов по следующему графику:

• 23 декабря (08:00−18:00) все стоматологические услуги;

• 24–26 декабря (09:00-14:00) первая помощь (кабинет рентгена открыт). Регистрация на визит по телефону 1920 или +372 612 1200;

• 27–30 декабря (08:00-20:00) все стоматологические услуги;

• 31 декабря (08:00-18:00) все стоматологические услуги;

• 1 января (10:00-14:00), 2 января (09.00−14.00) первая помощь (кабинет рентгена открыт).