Картина дня: новый глава научного совета, опасения Ансипа и угроза увольнения сотрудников Нацоперы

О ком напоминает город с самыми русскими и советскими улицами?

В наше время все жители знают о Силламяэ как о некогда закрытом городе с промышленным производством. Но мало кто в курсе, какие еще уникальные тайны хранит в себе этот маленький городок. Rus.Postimees прошелся по его улицам вместе с единственным в городе гидом Еленой Антушевой. Читать далее...

Уличный опрос 〉 Нужны ли Таллинну новогодние салюты?

В новогоднюю ночь Таллинн организует сразу семь зрелищных фейерверков, которые будут запущены из разных точек города и обойдутся в 70 000 евро. Rus.Postimees решил узнать у жителей Таллинна, считают ли они запуск дорогостоящих салютов нужным или же с учетом коронакризиса эти деньги стоило бы вложить во что-нибудь другое? Читать далее…

Хаапсалуский детоубийца обещает сидеть дома в четырех стенах

Отбывающий пожизненное наказание педофил и детоубийца Василий Очкаленко (56) сказал вчера в Харьюском уездном суде при обсуждении его возможного досрочного освобождения, что люди необоснованно его боятся. На свободе он намерен доказать, что годы, проведенные в тюрьме, изменили его. Он уверяет, что сперва будет выходить из дома только по большой необходимости. Читать далее…

Вне дома 〉 Кровяные колбаски: от тошноты до восторга и обратно. Рождественский опрос Rus.Pоstimees

В декабре мясные прилавки всех магазинов завалены кровяными колбасками, толстыми и тонкими, с перловкой и гречкой, со свининой и курицей, с добавками в виде тыквы и конопли… Производители как будто стараются перещеголять друг друга, завлекая нас с вами и новинками, и классикой. Для кого они стараются? Кто является искренними фанатами этой рождественской еды, а кто кровяную колбасу на дух не переносит? Захотелось разобраться. Тем более, что автор относится к ним абсолютно нейтрально, поэтому предвзятость исключена. Читать далее…

Адвокат: Национальная опера может в ближайшее время уволить многих работников

Государственный суд не удовлетворил жалобу на постановление, поэтому в ближайшее время могут быть уволены многие работники Национальной оперы, сообщила адвокат Яаника Рейлик-Бакхофф. Читать далее…

Синоптики обещают на Рождество морозы и метели

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидается морозная погода. Риска, что снег растает на Рождество, нет. Читать далее…

Консультирующий правительство ученый совет возглавит Тойво Майметс

По предложению премьер-министра Каи Каллас с нового года консультирующий правительство ученый совет возглавит профессор клеточной биологии Тойво Майметс. Будет обновлен и состав совета в целом. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 867 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 867. Скончались четыре человека. Читать далее…

Андрус Ансип: если правительство Каллас будет продолжать в том же духе, последствия будут ужасными