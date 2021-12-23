Картина дня: новый глава научного совета, опасения Ансипа и угроза увольнения сотрудников Нацоперы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 декабря.
В наше время все жители знают о Силламяэ как о некогда закрытом городе с промышленным производством. Но мало кто в курсе, какие еще уникальные тайны хранит в себе этот маленький городок. Rus.Postimees прошелся по его улицам вместе с единственным в городе гидом Еленой Антушевой. Читать далее...
В новогоднюю ночь Таллинн организует сразу семь зрелищных фейерверков, которые будут запущены из разных точек города и обойдутся в 70 000 евро. Rus.Postimees решил узнать у жителей Таллинна, считают ли они запуск дорогостоящих салютов нужным или же с учетом коронакризиса эти деньги стоило бы вложить во что-нибудь другое? Читать далее…
Отбывающий пожизненное наказание педофил и детоубийца Василий Очкаленко (56) сказал вчера в Харьюском уездном суде при обсуждении его возможного досрочного освобождения, что люди необоснованно его боятся. На свободе он намерен доказать, что годы, проведенные в тюрьме, изменили его. Он уверяет, что сперва будет выходить из дома только по большой необходимости. Читать далее…
В декабре мясные прилавки всех магазинов завалены кровяными колбасками, толстыми и тонкими, с перловкой и гречкой, со свининой и курицей, с добавками в виде тыквы и конопли… Производители как будто стараются перещеголять друг друга, завлекая нас с вами и новинками, и классикой. Для кого они стараются? Кто является искренними фанатами этой рождественской еды, а кто кровяную колбасу на дух не переносит? Захотелось разобраться. Тем более, что автор относится к ним абсолютно нейтрально, поэтому предвзятость исключена. Читать далее…
Государственный суд не удовлетворил жалобу на постановление, поэтому в ближайшее время могут быть уволены многие работники Национальной оперы, сообщила адвокат Яаника Рейлик-Бакхофф. Читать далее…
По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидается морозная погода. Риска, что снег растает на Рождество, нет. Читать далее…
По предложению премьер-министра Каи Каллас с нового года консультирующий правительство ученый совет возглавит профессор клеточной биологии Тойво Майметс. Будет обновлен и состав совета в целом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 867. Скончались четыре человека. Читать далее…
Негативная заслуга нынешнего правительства перед народом Эстонии заключается в том, что нас цементируют в Восточной Европе, утверждает в Postimees прежний многолетний премьер-министр и заместитель президента Европейской комиссии. Читать далее...