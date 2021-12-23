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У пляжа в Пыхья-Таллинне открыт каток

Фото иллюстративное. ФОТО: Mailiis Ollino

Управа Пыхья-Таллинна открыла возле пляжного здания Штромки каток. Каток будет работать, пока сохраняется холодная погода.

На катке размером 50 на 25 метров кататься можно бесплатно, надо взять свои коньки. В целях безопасности других посетителей, играть в хоккей на катке на Штромке нельзя.

«Сегодня сложные погодные условия, затрудняющие уход за катком. Но мы с партнерами стараемся сделать все возможное, чтобы продлить время использования катка», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. На катке на Штромке есть рождественские огни, и по вечерам он подсвечен.

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