Представившийся полицейским мошенник выманил у мужчины больше 10 000 евро
Полиция приступила к расследованию случая, когда представившийся полицейским мошенник выманил у обманутого им человека больше 10 000 евро.
Полиция приступила к расследованию случая, когда представившийся полицейским мошенник выманил у обманутого им человека больше 10 000 евро.
Представившийся полицейским мошенник 14 декабря позвонил 59-летнему мужчине и сообщил, что с его счета производятся подозрительные платежи.
59-летний мужчина сообщил звонившему свои PIN-коды. Позже оказалось, что с его счета, по предварительным данным, сняты 11 477 евро.