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  • Представившийся полицейским мошенник выманил у мужчины больше 10 000 евро

Представившийся полицейским мошенник выманил у мужчины больше 10 000 евро

Женщина с мобильным телефоном. Иллюстративное фото. ФОТО: Aivar Aotäht / Sakala

Полиция приступила к расследованию случая, когда представившийся полицейским мошенник выманил у обманутого им человека больше 10 000 евро.

Представившийся полицейским мошенник 14 декабря позвонил 59-летнему мужчине и сообщил, что с его счета производятся подозрительные платежи.

59-летний мужчина сообщил звонившему свои PIN-коды. Позже оказалось, что с его счета, по предварительным данным, сняты 11 477 евро.

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