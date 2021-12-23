Ограничения в Эстонии продолжат действовать и после 10 января

«Каждые две недели мы пересматриваем ограничения. Обсудили сегодня (23 декабря – прим. ред.) коронавирусные меры и решили их продлить. Они продолжат действовать в таком же виде и после 10 января, нет причин их менять», – заявила Каллас на правительственной пресс-конференции в четверг.