Ограничения в Эстонии продолжат действовать и после 10 января
Правительство намерено продлить коронавирусные ограничения после 10 января, сообщила премьер-министр Кая Каллас, передает Rus.ERR.
Правительство намерено продлить коронавирусные ограничения после 10 января, сообщила премьер-министр Кая Каллас, передает Rus.ERR.
«Каждые две недели мы пересматриваем ограничения. Обсудили сегодня (23 декабря – прим. ред.) коронавирусные меры и решили их продлить. Они продолжат действовать в таком же виде и после 10 января, нет причин их менять», – заявила Каллас на правительственной пресс-конференции в четверг.
Она аргументировала продление ограничений распространением штамма омикрон, ростом заболеваемости и тем, что непривитые люди оказываются в больницах.
По словам Каллас, правительство будет задействовать в выполнении задач Департамента здоровья Департамент полиции и погранохраны до 14 марта. На эти цели полиции выделят дополнительные средства.