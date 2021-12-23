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Ограничения в Эстонии продолжат действовать и после 10 января

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Tairo Lutter

Правительство намерено продлить коронавирусные ограничения после 10 января, сообщила премьер-министр Кая Каллас, передает Rus.ERR.

«Каждые две недели мы пересматриваем ограничения. Обсудили сегодня (23 декабря – прим. ред.) коронавирусные меры и решили их продлить. Они продолжат действовать в таком же виде и после 10 января, нет причин их менять», – заявила Каллас на правительственной пресс-конференции в четверг.

Она аргументировала продление ограничений распространением штамма омикрон, ростом заболеваемости и тем, что непривитые люди оказываются в больницах.

По словам Каллас, правительство будет задействовать в выполнении задач Департамента здоровья Департамент полиции и погранохраны до 14 марта. На эти цели полиции выделят дополнительные средства.

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