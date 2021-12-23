Чт, 23.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Производитель туалетной бумаги обещает повышение цен

Туалетная бумага ФОТО: Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de/imago images/Norbert Schmidt

Туалетная бумага уже не так востребована, как в начале пандемии. Однако вскоре она, вероятно, станет намного дороже, предупреждает производитель бумаги Essity.

Шведская компания Essity, производящая туалетную бумагу и бумажные полотенца, объявила, что их продукция скоро станет намного дороже, - сообщает der Spiegel.

Генеральный директор Essity Фолькер Цёллер обещает повышение цен, которое можнет достигать 20 процентов. Туалетная бумага производится из переработанных материалов и целлюлозы. По заверению Essity, сырье стало значительно дороже, также беспокоят компанию и проблемы с логистикой.

Грузовые перевозки местами стали в четыре раза дороже, чем несколько месяцев назад, и надежды на улучшение ситуации нет. Таким образом, по мнению Цёллера, рост цен неизбежен. Essity продает такие бренды, как Zewa и Tempo.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back