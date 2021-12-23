Производитель туалетной бумаги обещает повышение цен

Генеральный директор Essity Фолькер Цёллер обещает повышение цен, которое можнет достигать 20 процентов. Туалетная бумага производится из переработанных материалов и целлюлозы. По заверению Essity, сырье стало значительно дороже, также беспокоят компанию и проблемы с логистикой.

Грузовые перевозки местами стали в четыре раза дороже, чем несколько месяцев назад, и надежды на улучшение ситуации нет. Таким образом, по мнению Цёллера, рост цен неизбежен. Essity продает такие бренды, как Zewa и Tempo.