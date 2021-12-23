Правительство Эстонии сократило срок действия свидетельства о вакцинации

С этого же дня во всем Европейском Союзе при путешествиях начнет действовать 9-месячный сертификат о вакцинации. После бустерной дозы срок действия сертификата вакцины будет продлен поначалу на один год, но на уровне ЕС также продолжаются обсуждения для поиска общего решения.

Изменение основано на рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) делать бустерную дозу не позднее, чем через 6 месяцев после окончания первого курса вакцинации. Сертификат действителен еще в течение трех месяцев, чтобы дать людям время принять бустерную дозу. Это изменение учитывает эффективность вакцин против новых штаммов и подталиквает людей делать бустерную дозу, которая, согласно текущим данным, также обеспечивает очень хорошую защиту от штамма омикрон.

В частности, правительство внесенными поправками оговаривает, что с момента окончания курса вакцинации должно проходить не более 270 дней. Срок действия дополнительных доз вакцины, то есть бустерных доз, в настоящее время в соответствии с действующими в Эстонии правилами составляет один год.