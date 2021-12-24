ФОТО ⟩ В результате столкновения грузовика с автомобилем погиб 19-летний мужчина
Сегодня в 21:00 в волости Отепя Валгаского уезда столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате которого погиб 19-летний мужчина, управлявший автомобилем.
Сегодня в 21:00 в волости Отепя Валгаского уезда столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате которого погиб 19-летний мужчина, управлявший автомобилем.
Авария произошла на 190-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Mercedes двигался в сторону Валга, когда, по предварительным данным, он отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
К тому времени, когда прибыла помощь, молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, к сожалению, уже умер. За рулем грузовика был трезвый мужчина, в аварии он не пострадал.
Патрульный полицейский Лыунаской префектуры Ренно Саэга пояснил, что погодные условия на месте происшествия были удовлетворительными. «Видимость здесь хорошая, но дорога немного скользкая. Мы расследуем все подробности случившегося, но сейчас уже точно знаем, что у машины были летние шины», – сказал Саэга.
Полиция начала уголовное дело, чтобы выяснить все подробности происшествия.