ФОТО ⟩ В результате столкновения грузовика с автомобилем погиб 19-летний мужчина

Авария произошла на 190-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Mercedes двигался в сторону Валга, когда, по предварительным данным, он отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

К тому времени, когда прибыла помощь, молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, к сожалению, уже умер. За рулем грузовика был трезвый мужчина, в аварии он не пострадал.

Патрульный полицейский Лыунаской префектуры Ренно Саэга пояснил, что погодные условия на месте происшествия были удовлетворительными. «Видимость здесь хорошая, но дорога немного скользкая. Мы расследуем все подробности случившегося, но сейчас уже точно знаем, что у машины были летние шины», – сказал Саэга.