С 24 по 26 декабря все Деды Морозы могут ездить поездами Elron бесплатно по всем маршрутам и навестить детей быстро и безопасно.

«Деду Морозу нужно во время каникул много путешествовать, чтобы вовремя навестить ребят. Elron помогает Дедам Морозам, разрешая с 24 по 26 декабря ездить в поездах бесплатно»,- сказала руководитель отдела сбыта и коммуникаций Elron Катрин Кулдеркнуп, по словам которой бесплатно ездить в поездах смогут настоящие Деды Морозы с густой белой бородой, в традиционном наряде - красной шубе с красной шапкой.