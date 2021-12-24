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Деды Морозы могут ездить поездами Elron бесплатно

Деды Морозы. Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

На рождественских праздниках Деды Морозы имеют право на бесплатные поездки в поездах Elron.

С 24 по 26 декабря все Деды Морозы могут ездить поездами Elron бесплатно по всем маршрутам и навестить детей быстро и безопасно.

«Деду Морозу нужно во время каникул много путешествовать, чтобы вовремя навестить ребят. Elron помогает Дедам Морозам, разрешая с 24 по 26 декабря ездить в поездах бесплатно»,- сказала руководитель отдела сбыта и коммуникаций Elron Катрин Кулдеркнуп, по словам которой бесплатно ездить в поездах смогут настоящие Деды Морозы с густой белой бородой, в традиционном наряде - красной шубе с красной шапкой.

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