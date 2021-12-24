Из-за метелей обстановка на дорогах остается сложной
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу дороги по-прежнему заснеженны, а из-за метелей по всей стране обстановка на трассах остается сложной.
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу дороги по-прежнему заснеженны, а из-за метелей по всей стране обстановка на трассах остается сложной.
По многим регионам снегопады. Условия движения на второстепенных дорогах могут быть осложнены, предупреждает транспортный департамент.
По прогнозу, днем ожидается облачная погода, снег и метель. До полудня осадки будут самыми сильными к востоку и югу от направления Пярну-Нарва, во второй половине дня интенсивные осадки ожидаются на юге страны. Температуры воздуха и у дорожного покрытия повсеместно понизятся до минусовых. На побережье и островах сильный ветер порывами до 20 м/с.