Из-за метелей обстановка на дорогах остается сложной

По прогнозу, днем ожидается облачная погода, снег и метель. До полудня осадки будут самыми сильными к востоку и югу от направления Пярну-Нарва, во второй половине дня интенсивные осадки ожидаются на юге страны. Температуры воздуха и у дорожного покрытия повсеместно понизятся до минусовых. На побережье и островах сильный ветер порывами до 20 м/с.