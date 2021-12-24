В Эстонии выявили 711 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четверо

Среди новых заразившихся 386 человек не были вакцинированы, а 325 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 24 декабря в больницах находится 207 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 162 человека, из которых 132 человека не был вакцинирован, у 30 человек курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: мужчина 48 лет, мужчина 75 лет, женщина 76 лет и женщина 88 лет.

За сутки ввели 3414 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 422 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 270 529 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,1%.

Всего в Эстонии выявлено 1090 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.