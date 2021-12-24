СМИ: польскую границу со стороны Беларуси за год попытались незаконно пересечь почти 40 000 мигрантов

"Вчера в 23:12 границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тыс., с начала года - 39,5 тыс.", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщалось, в Литве и Польше в этом году на границе ввели чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси .

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси гибридной агрессией белорусского режима.

Глава Беларуси Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.