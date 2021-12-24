Картина дня: отношения с Россией, дефицит автомобилей и Рождественский мир

Карис: об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи

Президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи. Читать далее...

Ключевые слова наступающего года - дефицит автомобилей и рост цен

Пандемия оставила неизгладимый след на мировой автомобильной промышленности. Дефицит комплектующих серьезно нарушил производство новых автомобилей более чем на год, а из-за трудностей с доставкой очереди на большинство моделей были продлены до лета следующего года. Читать далее...

В Эстонии выявили 711 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6843 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 711. Скончались четыре человека. Читать далее...

Боррель: агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудил с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания Россией военной мощи вокруг Украины. Читать далее...

Яна Тоом: разве журналисты сами не обвиняли Каю в нерешительности?

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) отмечает, что решение правительства о замене членов научного совета является справедливым и правильным с точки зрения коммуникации. Читать далее...

В результате столкновения грузовика с автомобилем погиб 19-летний мужчина

В четверг, 23 декабря, в 21:00 в волости Отепя Валгаского уезда произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 19-летний мужчина, управлявший легковушкой. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне провозгласили Рождественский мир

В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши. Читать далее...

Исследование сточных вод: омикрон-штамм пока еще не стал доминирующим в Эстонии

Результаты исследования сточных вод, проведенного на этой неделе Тартуским университетом, показывают, что, несмотря на быстрое распространение омикрон-штамма, количество коронавируса в сточных водах остается стабильным, а новый штамм вируса еще не получил широкого распространения в Эстонии. Читать далее...

Салливан: США вместе с НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности и обсуждать озвученные проблемы

США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан. Читать далее...

Президент Карис поддерживает обязательную вакцинацию для военных, медиков и учителей

Президент Алар Карис заявил в передаче «Первая студия», что выступает за обязательную вакцинацию в Силах обороны, в системе здравоохранения и для школьных учителей. Читать далее...

СМИ: польскую границу со стороны Беларуси за год попытались незаконно пересечь почти 40 000 мигрантов