Картина дня: отношения с Россией, дефицит автомобилей и Рождественский мир
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 декабря.
Президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи. Читать далее...
Пандемия оставила неизгладимый след на мировой автомобильной промышленности. Дефицит комплектующих серьезно нарушил производство новых автомобилей более чем на год, а из-за трудностей с доставкой очереди на большинство моделей были продлены до лета следующего года. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6843 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 711. Скончались четыре человека. Читать далее...
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудил с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания Россией военной мощи вокруг Украины. Читать далее...
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) отмечает, что решение правительства о замене членов научного совета является справедливым и правильным с точки зрения коммуникации. Читать далее...
В четверг, 23 декабря, в 21:00 в волости Отепя Валгаского уезда произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 19-летний мужчина, управлявший легковушкой. Читать далее...
В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши. Читать далее...
Результаты исследования сточных вод, проведенного на этой неделе Тартуским университетом, показывают, что, несмотря на быстрое распространение омикрон-штамма, количество коронавируса в сточных водах остается стабильным, а новый штамм вируса еще не получил широкого распространения в Эстонии. Читать далее...
США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан. Читать далее...
Президент Алар Карис заявил в передаче «Первая студия», что выступает за обязательную вакцинацию в Силах обороны, в системе здравоохранения и для школьных учителей. Читать далее...
Около 40 тыс. беженцев в 2021 году пытались незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии, заявила в пятницу польская погранслужба. Читать далее...