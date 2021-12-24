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  • Kuuuurija
  • Рутинное скрининговое обследование спасло жизнь мужчине

Рутинное скрининговое обследование спасло жизнь мужчине

Venekeelne Kuuuurija: Jaanus peab võitlust vähiga ФОТО: Pilt videost

Мужчина по имени Яанус рассказал программе Kuuuurija как приглашение на скрининговое обследование спасло ему жизнь.

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Яанус характеризует себя как 62-летнего "молодого человека". Его рассказ начинается с приглашения на обследование кишечника, которое он получил у своего семейного врача, положил на тумбочку возле кровати и совершенно забыл о нем.

После напоминаний Яанус все же сдал нужный анализ, но совершенно не опасался результатов, потому что с его здоровьем вроде как все было в порядке.

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