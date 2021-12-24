Каллас - EKRE: в Эстонии нет обязательной вакцинации

Об этом она сообщила в своем ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталя, передает rus.err.ee.

"В Эстонии нет обязательной вакцинации и нет планов ввести обязательную вакцинацию", - заверила Кая Каллас.

Ранее Каллас уже несколько раз выступала с публичными заявлениями о том, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию.