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Каллас - EKRE: в Эстонии нет обязательной вакцинации

Вакцинация. ФОТО: Kristjan Teedema

Премьер-министр Кая Каллас еще раз заявила, что в Эстонии нет и не будет обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом она сообщила в своем ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталя, передает rus.err.ee.

"В Эстонии нет обязательной вакцинации и нет планов ввести обязательную вакцинацию", - заверила Кая Каллас.

Ранее Каллас уже несколько раз выступала с публичными заявлениями о том, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию.

Согласно декабрьскому опросу фирмы Norstat, против обязательной вакцинации от коронавируса высказался 51% взрослого населения Эстонии, 43% населения такую меру поддерживают, а 6% затруднились сформулировать свою точку зрения.

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