Пт, 24.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото ⟩ Автомобиль врезался в припаркованную на обочине машину

Место ДТП. ФОТО: Kalvi Kruusimaa

Сегодня, 24 декабря, в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на седьмом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева произошло ДТП. 

Полиция сообщила Virumaa Teataja, что сидевшая за рулем Opel женщина потеряла управление над автомобилем, в результате чего Opel столкнулся со стоявшей на обочине дороги машиной.

Скорая помощь осмотрела находившихся в автомобилях людей, но травм ни у кого не обнаружено. Водители обратились в страховые компании. 

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу вечером на дорогах по-прежнему снег, передает BNS.

Во второй половине дня на дорожном покрытии общегосударственных магистралей смесь снега с реагентами, второстепенные дороги заснежены. 

По прогнозу вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, вечером в Юго-Восточной Эстонии местами снег. Ночью осадки ожидаются на островах и в Северной Эстонии, на побережье метель. Температура воздуха ночью понизится до 15 градусов мороза. Обстановка на дорогах остается зимней.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back