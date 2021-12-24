Фото ⟩ Автомобиль врезался в припаркованную на обочине машину
Сегодня, 24 декабря, в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на седьмом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева произошло ДТП.
Сегодня, 24 декабря, в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на седьмом километре шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева произошло ДТП.
Полиция сообщила Virumaa Teataja, что сидевшая за рулем Opel женщина потеряла управление над автомобилем, в результате чего Opel столкнулся со стоявшей на обочине дороги машиной.
Скорая помощь осмотрела находившихся в автомобилях людей, но травм ни у кого не обнаружено. Водители обратились в страховые компании.
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу вечером на дорогах по-прежнему снег, передает BNS.
Во второй половине дня на дорожном покрытии общегосударственных магистралей смесь снега с реагентами, второстепенные дороги заснежены.
По прогнозу вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, вечером в Юго-Восточной Эстонии местами снег. Ночью осадки ожидаются на островах и в Северной Эстонии, на побережье метель. Температура воздуха ночью понизится до 15 градусов мороза. Обстановка на дорогах остается зимней.