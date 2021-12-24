Фото ⟩ Автомобиль врезался в припаркованную на обочине машину

Полиция сообщила Virumaa Teataja, что сидевшая за рулем Opel женщина потеряла управление над автомобилем, в результате чего Opel столкнулся со стоявшей на обочине дороги машиной.

Скорая помощь осмотрела находившихся в автомобилях людей, но травм ни у кого не обнаружено. Водители обратились в страховые компании.

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу вечером на дорогах по-прежнему снег, передает BNS.

Во второй половине дня на дорожном покрытии общегосударственных магистралей смесь снега с реагентами, второстепенные дороги заснежены.