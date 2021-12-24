Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.

По его словам, "это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом, и поблагодарить всех за результат.

В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.

Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" проводит Северный флот.

Предыдущий раз российские военные сообщали об успешном испытательном пуске "Циркона" 16 декабря с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Тогда было заявлено, что пуск "Циркона" из акватории Белого моря по береговой мишени на полигоне "Чижа" в Архангельской области осуществлен в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел 12 декабря на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин.

"Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, - с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - заявил президент.

8 декабря заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Владимир Королёв сказал "Интерфаксу", что ОСК готова начать оснащение российских боевых кораблей гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после получения команды от военных.