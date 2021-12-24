Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".
Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".
"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.
По его словам, "это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".
Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом, и поблагодарить всех за результат.
В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.
Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" проводит Северный флот.
Предыдущий раз российские военные сообщали об успешном испытательном пуске "Циркона" 16 декабря с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Тогда было заявлено, что пуск "Циркона" из акватории Белого моря по береговой мишени на полигоне "Чижа" в Архангельской области осуществлен в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.
Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение.
4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.
24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).
Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел 12 декабря на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России.
"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин.
"Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, - с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - заявил президент.
8 декабря заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Владимир Королёв сказал "Интерфаксу", что ОСК готова начать оснащение российских боевых кораблей гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после получения команды от военных.
Северный флот РФ сообщал, что корабли проекта 22350 станут первыми штатными носителями этого оружия.