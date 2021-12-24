Галереи ⟩ В церквях проходят рождественские службы

Во всем мире Рождество пройдет 25 декабря. Исключение составляют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января - по юлианскому календарю. Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых четырех, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800 года).