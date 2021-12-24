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Галереи ⟩ В церквях проходят рождественские службы

У католиков, протестантов и последователей большинства православных церквей по всему миру в эту пятницу наступил особо торжественный день - сочельник, который предшествует празднику Рождества.

Сегодня, 24 декабря, в эстонских церквях накануне Рождества проходят службы. 

Во всем мире Рождество пройдет 25 декабря. Исключение составляют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января - по юлианскому календарю. Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением упомянутых четырех, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800 года).

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