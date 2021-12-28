Фото ⟩ Неподалеку от Таллинна ждет покупателя настоящая жемчужина деревянной архитектуры
В деревне Юкснурме, поблизости от Саку, продается весьма привлекательный бревенчатый дом, пишет Kodu.
В деревне Юкснурме, поблизости от Саку, продается весьма привлекательный бревенчатый дом, пишет Kodu.
Выставленный на продажу высококачественный бревенчатый дом от Finnlog построен в 2006 году. Площадь чудесного дома - 108,3 м2, но и запрашивают за него немало: 395 000 евро.
На первом этаже дома находятся гостиная с открытой кухней, спальня, санузел с туалетом и баней. Из гостиной есть выход на террасу. На втором этаже расположены спальня с вместительной гардеробной, ванная и балкон. Дом в основном отапливается теплоаккумулирующей печью, также имеется воздушно-тепловой насос.
Помимо основного, находящегося в хорошем состоянии дома, на выставленном на продажу земельном участке есть еще и двухкомнатный домик площадью 33,5 м2 с гостиной, кухней, спальней, санузлом и подсобным помещением. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом.
С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.