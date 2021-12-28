Вт, 28.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Неподалеку от Таллинна ждет покупателя настоящая жемчужина деревянной архитектуры

Фото ⟩ Неподалеку от Таллинна ждет покупателя настоящая жемчужина деревянной архитектуры

ФОТО: KV.EE

В деревне Юкснурме, поблизости от Саку, продается весьма привлекательный бревенчатый дом, пишет Kodu

Выставленный на продажу высококачественный бревенчатый дом от Finnlog построен в 2006 году. Площадь чудесного дома - 108,3 м2, но и запрашивают за него немало: 395 000 евро.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся гостиная с открытой кухней, спальня, санузел с туалетом и баней. Из гостиной есть выход на террасу. На втором этаже расположены спальня с вместительной гардеробной, ванная и балкон. Дом в основном отапливается теплоаккумулирующей печью, также имеется воздушно-тепловой насос.

ФОТО: KV.EE

Помимо основного, находящегося в хорошем состоянии дома, на выставленном на продажу земельном участке есть еще и двухкомнатный домик площадью 33,5 м2 с гостиной, кухней, спальней, санузлом и подсобным помещением. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back