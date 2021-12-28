Фото ⟩ Неподалеку от Таллинна ждет покупателя настоящая жемчужина деревянной архитектуры

Выставленный на продажу высококачественный бревенчатый дом от Finnlog построен в 2006 году. Площадь чудесного дома - 108,3 м2, но и запрашивают за него немало: 395 000 евро.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся гостиная с открытой кухней, спальня, санузел с туалетом и баней. Из гостиной есть выход на террасу. На втором этаже расположены спальня с вместительной гардеробной, ванная и балкон. Дом в основном отапливается теплоаккумулирующей печью, также имеется воздушно-тепловой насос.

ФОТО: KV.EE

Помимо основного, находящегося в хорошем состоянии дома, на выставленном на продажу земельном участке есть еще и двухкомнатный домик площадью 33,5 м2 с гостиной, кухней, спальней, санузлом и подсобным помещением. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом.

ФОТО: KV.EE