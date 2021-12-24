Фото ⟩ Депутат Рийгикогу попал в ДТП

Генеральный секретарь партии «Отечество», член Рийгикогу Прийт Сибуль опубликовал в соцсетях фотографии попавшей в аварию машины. «Дорожные условия очень тяжелые, те, кому нужно ехать, будьте осторожны. Видимость плохая, фары едущих впереди машин еле заметны. У меня дела обстоят лучше, чем у автомобиля. К счастью, пострадавших нет. Спокойных праздников», - написал он.

Прийт Сибуль сказал Postimees, что ДТП произошло в Сангасте. Дорожные условия и видимость были настолько ужасными, что не было видно даже задних фар едущего впереди автомобиля. «К сожалению, я врезался в ехавший впереди автомобиль, но, к счастью, люди все остались живы и здоровы, то есть никто не пострадал», - рассказал он. Далее инцидентом будет заниматься страховая компания.

Департамент призывает к бдительности

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу вечером на дорогах по-прежнему снег.

Во второй половине дня в субботу на дорожном покрытии общегосударственных магистралей смесь снега с реагентами, второстепенные дороги заснежены.

По прогнозу вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, вечером в Юго-Восточной Эстонии местами снег. Ночью осадки ожидаются на островах и в Северной Эстонии, на побережье метель. Температура воздуха ночью понизится до 15 градусов мороза.