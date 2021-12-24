Сравнение цен: самый дорогой бензин продается в Таллинне

В конце рабочей недели самый дорогой бензин продавался в Таллинне, а самый дешевый бензин был в Риге. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Вильнюсе, а самая низкая - в Риге.

На заправочных станциях Circle K в Риге бензин 95-й марки подешевел на 2,7% до 1,454 евро за литр, а цена на дизельное топливо упала на 3% до 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе цены на топливо оставались стабильными. Бензин 95-й марки стоил 1,486 евро за литр, а дизельное топливо - 1,386 евро за литр.

Цены на топливо на АЗС Circle K в Таллинне в течение недели не менялись, и в четверг литр бензина 95-й марки стоил 1,519 евро, а литр дизельного топлива - 1,339 евро.