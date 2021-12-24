Фото ⟩ На кладбищах зажгли тысячи свечей
По случаю Рождества многие решили сегодня в Сочельник почтить память усопших близких, посетить кладбище и зажечь свечи.
По случаю Рождества многие решили сегодня в Сочельник почтить память усопших близких, посетить кладбище и зажечь свечи.
Фотографы Pärnu Postimees и Sakala посетили различные кладбища и отметили, что сегодня, 24 декабря, большое количество людей решили посетить могилы своих близких и зажечь свечи. На парковках у некоторых кладбищ было совсем нелегко найти свободное место.