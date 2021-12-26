Богатство на час: вброс на рынок пенсионных денег съест содержимое кошелька простого человека

Однако повышение цен не может продолжаться вечно. Поэтому на главный вопрос - когда же закончится ценовое ралли, отвечать прямо и безапелляционно - просто безответственно. Невозможно предсказать, произойдет ли это в 2022 году или позже, но до окончательной стабилизации цен еще далеко.

Почему подорожала недвижимость

Незнание может быть благом, и те, кто не знаком с технологической стороной «печати» цифровых денег для смягчения коронакризиса, не поймут, что вроде бы выброшенные на рынок деньги до частных лиц на самом деле не дойдут. Напротив, вброс этих виртуальных денег на рынки и / или их удешевление приведут к удорожанию товаров, что фактически съест содержимое кошелька простого человека, потому что заработная плата так быстро не растет.

Однако именно это блаженное невежество и породило сильное убеждение в том, что недвижимость нужно покупать немедленно, потому что скоро она станет еще дороже. Если в это поверит достаточное количество людей, так и произойдет. Так и случилось.

Неосмотрительность пенсионной реформы

Сорок процентов жителей Эстонии планировали полученные из пенсионных фондов деньги вложить в недвижимость. Но на самом деле пенсионные деньги многих семей остались в магазинах электроники торговых центров Ülemiste или Lõunakeskus. Несмотря на то, что лишь небольшая часть людей приобрела на свои пенсионные деньги недвижимость, участники рынка переоценили уровень своей финансовой информированности. Никто из них и не догадывался, что, впервые в жизни увидев на своем счете столько свободных денег, они не смогут адекватно оценить их настоящую стоимость и с непонятной неосторожностью решат использовать деньги в сделках с недвижимостью, брать кредиты и участвовать в подъездных аукционах.

Выше было упомянуто, как инфляция фактически опустошает кошельки простых людей. Именно так и произошло из-за роста цен на строительство, которые вышли из-под контроля, и это стало одной из причин роста цен на квартиры.

Примечательно, что по сравнению с докоронакризисным периодом, то есть с 2019 годом, сделок с недвижимостью совершается фактически лишь на 10% процентов больше. Таким образом, рост цен был вызван не бойкой торговлей, а вышеупомянутыми причинами, которые заставили собственников недвижимости почувствовать, что сейчас не время продавать. Новых квартир мало, и в то же время сегодняшних покупателей не интересует причина повышения цен, что, в свою очередь, усиливает уверенность продавцов в том, что цены можно поднимать и дальше, так как есть люди, готовые покупать недвижимость по этим ценам.

Что дальше?

Почти каждый день говорят о сдерживании инфляции.

Банк Эстонии также заявил, что в случае необходимости условия выдачи жилищных кредитов коммерческими банками будут ужесточены, что сразу же вытеснит с рынка часть покупателей.

Пенсионные деньги закончатся, так как будут куда-то вложены.

Рост цен на строительство уже замедлился, и уже прогнозируется их небольшое понижение, если будут решены проблемы с поставками.

Когда эти три фактора – инфляция, уменьшение свободных пенсионных денег и рост цен на строительство – сыграют свою роль, на рынке появится значительно больше предложений, поскольку сейчас вне рынка имеются тысячи квартир и других объектов недвижимости, которые в настоящее время придерживаются продавцами в надежде на дальнейший рост цен.

И такой сценарий не является игрой воображения, а весьма вероятен. Вопрос, насколько резким будет поворот, остается вопросом на миллион евро.

Если все пойдет быстро, цены упадут резко. Если этот процесс продлится год или даже дольше и будет идти медленно, более вероятно, что цены на недвижимость останутся прежними, а в жизни ничего существенно не изменится.