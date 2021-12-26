Богатство на час: вброс на рынок пенсионных денег съест содержимое кошелька простого человека
Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. «Если в недавнем прошлом ситуация на рынке недвижимости была как-то предсказуема, то последние два года принесли так много сюрпризов, что прогнозирование превратилось в очень неблагодарную работу», — сказал нам член правления Pindi kinnisvara Пеэп Сооман.