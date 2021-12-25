В Эстонии коронавирусом заразились 465 человек, скончались двое

Среди новых заразившихся 249 человек не были вакцинированы, а 216 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 25 декабря в больницах находится 213 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 166 человек, из которых 138 человек не были вакцинированы, у 28 человек курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 15 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 76-летняя женщина и 80-летний мужчина.

За сутки ввели 313 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 41 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 270 748 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.

Всего в Эстонии выявлено 1318 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.