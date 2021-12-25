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Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы по поводу нового варианта коронавируса, вызывающего Covid-19, которые чаще всего задают в поисковиках и присылают читатели.

Illustration showing a person in an anti-Covid protective bubble ФОТО: BBC

Коронавирусный вариант "Омикрон", идентифицированный в Южной Африке в конце ноября, сильно отличается от своих предшественников. Всего за несколько недель график ежедневных заражений Covid-19 в этой стране успел сначала резко подскочить, спровоцировав очередное ужесточение ограничительных мер и перепугав мировые рынки, а потом так же резко и неожиданно пошел на спад.

Ученые тем временем все больше узнают о новом варианте. Предварительные данные о высокой заразности "Омикрона" подтверждаются, как и информация о том, что вызванная этим вариантом инфекция в основном протекает легче, чем в случае с "Дельтой", и пациентам значительно реже требуется профессиональная помощь медиков.

Русская служба Би-би-си регулярно обновляет ответы с учетом появляющейся информации, а также отвечает на вопросы по поводу нового варианта, присланные читателями.

Когда и как был обнаружен "Омикрон"? Откуда он появился?

Всемирная организация здравоохранения узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки, где к тому моменту уже на протяжении двух с лишним недель наблюдался уверенный рост заболеваемости Covid-19.

Многие страны запретили въезд из Южной Африки - власти ЮАР настаивают, для этого нет оснований ФОТО: Getty Images

В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529 (именно под таким названием "Омикрон" был известен до того, как получил собственное имя), а еще через два дня, 26 ноября, официально классифицировала его как вызывающий опасение.

Расшифровка генома вируса помогла установить, что первые случаи заболевания, вызванные новым вариантом, были диагностированы в ЮАР еще 9 ноября. То есть как раз примерно тогда, когда в стране началась новая, четвертая по счету волна инфекции.

Что о новом варианте известно наверняка?

Еще в середине декабря ученые почти ничего не могли утверждать с достаточной долей уверенности, подкрепленной масштабными исследованиями.

Было известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков - а следовательно, и на свойства вируса.

Тем временем число зараженных "Омикроном" стремительно росло, и во многих странах он быстро стал доминирующим вариантом. Поэтому в данных для анализа недостатка не было.

Вскоре исследования (проведенные в основном на базе южноафриканских пациентов) подтвердили, что "Омикрон" распространяется с невиданной для "Дельты" скоростью, удваивая число инфицированных каждые три-четыре дня - несмотря на все ограничительные меры.

Параллельно ученым из Гонконга удалось найти и причину повышенной заразности - или, скорее, одну из причин. Оказалось, что в верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает изначально) "Омикрон" размножается в 70 раз быстрее "Дельты" - и, соответственно, намного проще заражает окружающих.

Если вы успели напугаться, то это вы зря: именно там - в носоглотке и бронхах - вирус наименее опасен. Серьезные проблемы начинаются, когда Covid-19 спускается ниже и поражает легкие. А вот там "Омикрон" как раз сильно уступает "Дельте" в скорости - примерно в 10 раз, - что объясняет предварительные выводы о том, что профессиональная помощь врачей зараженным требуется реже.

Насколько надежны эти выводы?

Честно говоря, по-прежнему не слишком.

Дело в том, что подавляющее большинство пациентов, инфицированных или уже переболевших "Омикроном", - жители ЮАР. А делать выводы о том, как вирус поведет себя в других странах, на основании южноафриканской статистики очень сложно. Население этой страны существенно отличается от европейцев, американцев и азиатов сразу по нескольким ключевым параметрам.

Основных отличий три. Во-первых, известно, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а средний возраст жителей ЮАР- около 27 лет (для сравнения, в Европе - примерно 44 года).

Во-вторых, в Южной Африке давно бушует еще одна эпидемия: почти каждый пятый взрослый там заражен ВИЧ, причем далеко не все инфицированные получают необходимую терапию. А это значит, что иммунная система пациентов повреждена и не может обеспечивать полноценную защиту.

И в-третьих, почти во всех африканских государствах очень невелика доля привитого населения (об этом чуть ниже). А следовательно, и распространяться вирусу в ЮАР было значительно проще, чем в США или государствах ЕС.

Почему мутации изначально вызывали опасения? Как они могли повлиять на свойства вируса?

"Омикрон" вернул в обиход маски, перчатки и социальную дистанцию ФОТО: Getty Images

Из пятидесяти обнаруженных в "Омикроне" мутаций почти две трети расположены в том фрагменте генома, который определяет состав (а следовательно, и геометрическую форму) спайк-протеина - того самого белка, из которого состоят шипы вируса, напоминающие солнечную корону.

Из этого следует три важных вывода.

Во-первых, поскольку именно шипы помогают вирусу проникать в клетку, любое изменение формы белка может означать, что вирус эволюционировал и "научился" делать это более эффективно - то есть повысилась его заразность.

Во-вторых, именно по этим шипам зачастую определяют возбудителя болезни. Многие ПЦР-тесты запрограммированы на поиск именно спайк-протеина, а значит изменение его формы может отразиться на качестве диагностики.

графика ФОТО: BBC

И в-третьих, нейтрализация именно этих шипов является основной задачей антител - как у переболевших, так и у вакцинированных. А значит, любые изменения в белке могут привести к снижению иммунитета и ослабить действие вакцин.

Вызывает ли "Омикрон" более тяжелое заболевание?

Окончательного ответа на этот вопрос по-прежнему нет, но предварительные данные указывают в обратную сторону: кажется, "Омикрон" переносится легче. Об этом свидетельствуют не только южноафриканские исследования, но и несколько других - правда, пока не очень масштабных.

Тем не менее, проанализировав данные из Англии и Шотландии, ученые пришли к выводу, что инфицированные "Омикроном" пациенты попадают в больницу в 2-3 раза реже, чем зараженные "Дельтой". В ЮАР, где население более молодое, - в 3-5 раз.

Впрочем, эта новость звучит более обнадеживающе для пациентов, чем для властей. В США, Европе (включая Россию) и других странах, где "Омикрон" еще не достиг пика, число зараженных Covid-19 продолжает стремительно расти.

В той же Британии, например, накануне Рождества за один день было диагностировано 122 тысячи новых случаев. А общее число больных Covid-19 в стране приближается к двум миллионам.

Если эта динамика продолжится, больницы все равно рискуют оказаться переполненными - просто из-за огромного числа новых тяжелых пациентов. Даже если доля госпитализированных (от всех зараженных) при этом окажется вдвое или втрое ниже.

Спровоцирует ли "Омикрон" новую глобальную волну?

в аэропорту ФОТО: Getty Images

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала определиться, что именно мы имеем в виду: новую волну чего?

Если речь о новых случаях инфекции и доле положительных тестов, то новая волна уже совершенно очевидна.

По предварительным данным, важную роль в быстром распространении инфекции играет и то, что "Омикрон" успел частично адаптироваться к нашей иммунной защите и с большей вероятностью заражает уже переболевших. А это еще один фактор в пользу новой волны заражений.

Впрочем, если взглянуть на график заражений в ЮАР, там можно увидеть не столько волну, сколько пик. Резкий - почти вертикальный - взлет сменился столь же резким падением.

За две недели с 29 ноября ежедневное число новых диагнозов выросло в 16 с лишним раз (с 2,3 тысяч до 38 тысяч), но уже за следующие семь дней упало почти впятеро (до 8,5 тысяч).

Если же мы говорим о новой волне госпитализаций (то есть тяжелых случаев заболевания, когда пациентам требуется профессиональная помощь медиков), то она куда менее вероятна - особенно в странах с высокой долей привитого населения.

Графика. Какая вакцина самая популярная ФОТО: BBC

В странах, где вакцинирована лишь малая часть жителей, новая волна госпитализаций очень даже возможна.

Например, в той же ЮАР к моменту обнаружения "Омикрона" было привито лишь 24% взрослого населения, больницы сообщали об участившихся случаях тяжелого протекания инфекции во всех возрастных группах.

Чаще всего в больницу ожидаемо попадают больные в возрасте от 60 лет и старше. Однако почти столь же часто в стационар попадают дети в возрасте до пяти лет.

игла ФОТО: Getty Images

Откуда взялась эта мутация?

Мутацией называют изменение генетического кода, и это естественный процесс, непрерывно идущий в любом живом организме, включая нас с вами.

Такие изменения могут происходить под воздействием внешних факторов (например, солнечной радиации) или в результате "ошибки сборки".

В Германии как и многих других странах просят показать сертификат о вакцинации или недавнем заболевании ФОТО: Getty Images

Поскольку геном Sars-Cov-2 состоит из почти 30 тысяч азотистых оснований, при производстве каждой новой копии у вируса есть 30 тысяч возможностей ошибиться, вставив в цепочку неправильное звено.

Чем дольше длится инфекция, тем большее количество раз вирус успевает размножиться - а значит, тем больше мутаций может произойти.

Полсотни мутаций "Омикрона" означают, что вирус относительно долго размножался в каком-то одном организме, где и успел пройти весь этот длинный эволюционный путь.

Здесь имеет смысл еще раз упомянуть, что параллельно с коронавирусом в ЮАР бушует эпидемия ВИЧ. Вирусом иммунодефицита в этой стране заражен почти каждый пятый взрослый, а общее число ВИЧ-инфицированных - около 7,5 миллионов.

Логично предположить, что у людей с ослабленным иммунитетом инфекция длится дольше, а следовательно, у вируса есть больше времени для последовательных мутаций.

С другой стороны, нужно помнить, что и "Бета", и "Омикрон" были обнаружены в ЮАР относительно быстро - не в последнюю очередь именно благодаря наличию в стране хорошо оснащенных лабораторий.

Можно ли было избежать появления "Омикрона"?

Вакцинация в мире проходит неравномерно ФОТО: AFP

Конечно же, история не знает сослагательного наклонения, и сам этот вопрос сейчас особого смысла не имеет. Однако многие эксперты все же отмечают, что мировое сообщество невольно "помогло" появлению нового варианта.

Вероятность появления новых опасных вариантов коронавируса была бы существенно ниже, если бы более равномерно шла глобальная прививочная кампания.

В то время как в большинстве богатых стран часть населения уже получила третий укол вакцины от Covid-19, в странах Африки и других развивающихся государствах привита лишь незначительная доля взрослых.

В ЮАР две дозы вакцины получил лишь каждый четвертый житель, в Замбии - каждый двадцать пятый, в Демократической Республике Конго - каждый тысячный.

Насколько вероятно, что перестанут работать тесты и вакцины?

A laboratory technician wearing full PPE (personal protective equipment) holds a container of test tubes containing live samples taken from people tested for the novel coronavirus, at a new Lighthouse Lab facility dedicated to the testing for COVID-19, at Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow on 22 April 2020. ФОТО: AFP

Не настолько, чтобы всерьез беспокоиться по этому поводу и уж тем более поднимать панику. ПЦР-тесты, а уж тем более вакцины несравнимо проще "подкрутить" по ходу, адаптировав к новому варианту, чем разрабатывать с нуля.

Например, одну из мутаций "Омикрона" ученые уже видели в "Альфе" - и разработали тесты, нацеленные на поиск именно этого фрагмента вирусного генома. А значит, эти тесты должны прекрасно идентифицировать и новый вариант.

Производители вакцин пристально следят за мутациями вируса и проверяют эффективность своих препаратов против всех основных вариантов. По предварительным данным, существующие вакцины по-прежнему отлично защищают от тяжелого протекания инфекции и летального исхода.

Более того, в начале 2022 года военные медики США должны объявить об успехе первой фазы клинических испытаний зонтичной вакцины, защищающей не только от любых вариантов Sars-Cov-2 (как уже обнаруженных, так и возможных в будушем), но и от других родственных ему вирусов "коронованного" семейства (Coronaviridae).

Хуже обстоят дела с защитой от повторного заражения. Есть информация о том, что антитела, выработанные к "Дельте", нейтрализуют "Омикрон" в 10 раз хуже, а к оригинальному уханьскому вирусу - в 40 раз.

Что можно сделать, чтобы защититься от вируса самому и защитить своих близких?

Лучшую защиту от Covid-19 дает прививка - если не от заражения, то от остальных потенциальных проблем, вызванных инфекцией.

Если вторую дозу вакцины вы получили больше полугода назад, имеет смысл по возможности получить третью. Исследования из разных стран убедительно демонстрируют, что укол бустера существенно повышает иммунную защиту.

Цифры разнятся в зависимости от страны, перепарата, возраста привитого и других факторов, но анализ статистики показывает, что, например, третья доза вакцины Pfizer-BioNTech повышает концентрацию специфических антител, работающих конкретно против "Омикрона", в 25 раз. А значит, риск повторного заражения Covid-19 оказывается минимальным.

Есть и другие способы защиты. Эксперты напоминают, что "Омикрон" распространяется ровно теми же способами, что и предыдущие варианты коронавируса. А значит, и меры предосторожности необходимо соблюдать те же самые: не забывать о социальной дистанции, в любом месте скопления людей стараться надевать маску, часто и тщательно мыть руки.

Особенной опасности подвергаются те, кто много времени проводит в закрытых помещениях с большим количеством людей. В таких условиях, по словам эпидемиологов, огромное значение приобретает проветривание помещения.

Не обязательно делать это постоянно - особенно учитывая холодную погоду, но риск заражения в таких условиях можно существенно снизить, даже если каждый час буквально на пару минут открывать форточку.

Ответы на вопросы читателей

Почему до настоящего времени нет действенного медицинского препарата от имени ВОЗ, распространяемого бесплатно для населения всех стран и народов? (Андрей)

Если речь о лекарствах от Covid-19, то их по-прежнему нет, хотя некоторые страны сейчас проводят полевые испытания различных препаратов среди тех, кто по какой-либо причине входит в группу риска.

В Британии, например, пациентам, сдавшим положительный тест на вирус, у которых высок риск развития тяжелой инфекции, предлагают лечение искусствеными антителами (сотромиваб) или противовирусным препаратом молнупиравир.

Если же речь о вацине от Covid-19, то ВОЗ не занимается разработкой прививок самостоятельно, а лишь сертифицирует разработанные препараты (то есть подтверждает их безопасность и эффективность) для стран, в которых отсутствует необходимая для этого база.

Кроме того, еще в апреле 2020 года ВОЗ присоединилась к глобальной инициативе COVAX, направленной на обеспечивание равного доступа к вакцинам от Covid-19. Финансируют эту инициативу благотворительные организации (вроде Фонда Билла и Мелинды Гейтс), частные корпорации (например Google и MasterCard) и правительства разных стран.

В настоящий момент таких стран 35. Россия в их число не входит, зато входят, например, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Как "Омикрон" воздействует на пожилых? (Шерали Суяркулов)

К сожалению, отдельной статистики по пожилым людям, зараженным новым вариантом вируса, очень мало. Основная причина этого - тот факт, что люди в возрасте за 60 с самого начала пандемии входят в группу риска, так что большинство из них стараются максимально соблюдать ограничительные меры и без необходимости из дома не выходить,

Южноафриканская статистика показывает, что среди инфицированных "Омикроном" в больницу чаще, чем представители других возрастных групп, попадают люди за 60. Впрочем, это не обязательно означает, что болезнь у них протекает тяжелее: многих пожилых людей с коронавирусом кладут в стационар на всякий случай, чтобы медики смогли быстро отреагировать, в случае если состояние пациента начнет резко ухудшаться.

Выше ли смертность от "Омикрона",чем от обычного гриппа? (Вадим Кулинский)

Ответить на этот вопрос точно не представляется возможным, так как для этого необходимо знать хотя бы примерное число людей, переболевших Covid-19, а ученые до сих пор спорят о том, какая часть инфицированных переносит болезнь без симптомов (или с незначительными симптомами) и не попадает в официальну статистику.