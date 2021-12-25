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СМИ: военных атташе стран НАТО пригласили в Москву на встречу

Российский флаг. ФОТО: Sille Annuk

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин 27 декабря планирует встретиться с военными атташе посольств стран НАТО в Москве, сообщила газета "Коммерсант" в пятницу.

"На встрече до западных военных будет еще раз доведена позиция России по запрашиваемым ею у США и НАТО гарантиям безопасности", - сообщила газета, ссылаясь на источники.

Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе, готова к прямому диалогу с организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем в непосредственной близости от российских границ", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, конкретные сроки встречи в формате Россия-НАТО будут определены позднее.

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