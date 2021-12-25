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Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали в России

Логототип ОВД-Инфо ФОТО: Kuvatõmmis

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст РФ внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов), передает "Интерфакс".

Согласно данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам, который ведет РКН, решение об ограничении доступа к сайту вынесено Луховицким судом Московской области 20 декабря.

В "ОВД-инфо" сообщили, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки.

Медиапроект "ОВД-Инфо" был признан иноагентом в сентябре. По данным Минюста, источниками финансирования проекта выступают правозащитный центр "Мемориал" (внесена в РФ в реестр иноагентов), Европейская комиссия и Международная федерация за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).

В Мосгорсуде рассматривается иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На рассмотрении в Верховном суде находится иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).

ОВД-Инфо позиционирует себя как независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России. Мы помогаем тем, кого преследуют за реализацию права на свободу собраний и других базовых политических прав.

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