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Китай стремительно наращивает свою военную мощь. Его достижения в ракетных технологиях, совершенствовании ядерного оружия и разработке искусственного интеллекта тревожат западных экспертов. По их мнению, у нас на глазах происходит фундаментальное изменение мирового баланса сил.

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед китайскими вооруженными силами задачу модернизироваться к 2035 году, а на 2049-й запланировал превращение КНР в военную державу мирового класса, "способную вести и выигрывать войны".

Это грандиозное предприятие, но работа идет полным ходом.

Наращивание расходов

В мире Китай критикуют за отсутствие прозрачности военного бюджета и предоставление неполных данных.

Пекин публикует официальные данные о затратах на оборону, но западные оценки намного выше.

Считается, что по этому показателю КНР находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов.

По данным вашингтонского Центра стратегических и оборонных исследований, военные расходы Китая уже как минимум 10 лет растут более быстрыми темпами, чем ВВП страны.

Рост ядерных арсеналов

В ноябре министерство обороны США выпустило прогноз, согласно которому Китай к 2030 году учетверит количество находящихся в его распоряжении боеголовок, доведя его как минимум до тысячи.

Китайские государственные СМИ назвали это "дикой предвзятой спекуляцией", традиционно добавив, что ядерные силы страны "находятся на необходимом минимальном уровне".

Однако эксперты стокгольмского Института проблем мира, публикующие ежегодные оценки состояния ядерных арсеналов, утверждают, что Китай последние несколько лет наращивает их.

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Конечно, КНР пока далеко до США с их 5,5 тысячами боеголовок, но его ядерное строительство рассматривается как одна из ведущих угроз военному превосходству Запада.

"Китайские ядерные вооружения - это самая главная проблема", - говорит Веерле Ноувенс, старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований. - С обеих сторон присутствует большое недоверие, уровень диалога далек от требуемого уровня. Налицо существенные риски, а съезды с этой дороги эскалации просматриваются с трудом".

Гиперзвуковое будущее

Гиперзвуковые ракеты летают со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука - медленнее, чем баллистические, зато они способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение и перехват в полете. Некоторые средства ПВО благодаря им становятся бесполезными.

"Китайцы понимают, что сильно отстают, и хотят добиться больших прорывов, чтобы в несколько прыжков догнать другие державы, - указывает доктор Зено Леони из Кингз-колледжа в Лондоне. - Один из путей к этому - развитие гиперзвуковых систем".

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Китай отрицает, что испытывает гиперзвуковые ракеты, но два пуска прошлым летом, по мнению западных экспертов, свидетельствуют о том, что он на пути к цели.

Неизвестно, какие именно гиперзвуковые аппараты может создавать Китай. Они бывают двух типов: планирующие ракеты не покидают пределов атмосферы, а системы частичного орбитального бомбометания (СЧОБ) выходят на низкую околоземную орбиту и оттуда ускоряются по направлению к цели.

Возможно, Китай объединил два подхода и разрабатывает маневренный космический корабль-СЧОБ, способный выпускать гиперзвуковые ракеты.

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Доктор Леони считает, что гиперзвуковые ракеты сами по себе не изменят стратегический баланс, но делают отдельные цели крайне уязвимыми. "Например, они сильно усложняют защиту авианосцев", - говорит он.

Эксперт не исключает, что опасность, исходящая от китайского гиперзвукового оружия, может преувеличиваться официальными лицами на Западе, чтобы обосновать необходимость финансирования соответствующих разработок у себя.

"Угроза существует, но, возможно, она переоценена", - говорит он.

Искусственный интеллект и кибероружие

По данным Пентагона, Китай делает ставку на "интеллектуальные" вооружения, способные подорвать оборону потенциального противника, в особенности на искусственный интеллект.

Эту работу координирует китайская Академия военных наук, получившая от правительства мандат на "военно-гражданское слияние", то есть использование потенциала гражданских технологических компаний в военных целях.

Согласно опубликованным докладам, Китай уже использует искусственный интеллект при создании боевых роботов, систем наведения ракет, воздушных и морских беспилотников.

Эксперты считают, что Китай уже провел крупномасштабные кибератаки за границей.

В июле США, Британия и ЕС обвинили Пекин в организации такой атаки против серверов Microsoft Exchange.

Подрывная операция, проведенная, судя по всему, со шпионскими целями, затронула порядка 30 тысяч организаций по всему миру и дала ее устроителям доступ к огромным массивам персональных данных и интеллектуальной собственности.

Китайский флот: самый многочисленный, но не самый мощный

Китай опередил США по количеству боевых кораблей, хотя специалисты напоминают, что мощь флота определяется массой других факторов.

Но изучать имеющиеся тенденции уже пора. Китай намерен усиливать свой флот и дальше.

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Пока США по-прежнему опережают Китай по многим возможностям своих морских сил: у них 11 авианосцев против двух китайских, у них больше атомных подводных лодок, крейсеров и эсминцев, и в целом американские боевые корабли крупнее.

Однако Китай наверняка продолжит наращивать военно-морскую мощь.

Отставной старший полковник Народно-освободительной армии Китая, а ныне эксперт пекинского Университета Циньхуа Чжоу Бо считает "критически важным" укреплять военно-морские силы, чтобы, по его словам, "противостоять главной угрозе для Китая - возможной американской провокации в китайских водах".

Командование ВМС США прогнозирует, что в период между 2020 и 2040 годами численность китайских военных кораблей вырастет на 40%.

Будущее туманно

Происходит ли в Китае поворот от прежней бесконфликтности к более угрожающему курсу?

Доктор Леони напоминает, что в основе официальной политики КНР по-прежнему лежит принцип: "Побеждать без войны", но в один далеко не прекрасный день все может измениться. "Обзаведение полностью модернизированным флотом может стать поворотным пунктом", - указывает он.

Чжоу Бо называет опасения Запада неоправданными.

"В отличие от Соединенных Штатов, Китай не собирается становиться мировым полицейским. Даже став сильнее, но будет придерживаться своих базовых принципов", - настаивает он.

Китай не воевал со времен столкновения с Вьетнамом в 1979 году, так что его военные возможности не испытаны в деле.