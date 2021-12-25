Минобороны создаст научное направление электронной войны

«Проект научного направления электронной войны поддержит обороноспособность, открыв новую важную область в научно-исследовательской деятельности Министерства обороны», - сказала вице-канцлер по оборонному планированию Тийна Уудеберг.

Она добавила, что исследования и научно-исследовательские проекты в сфере Министерства обороны способствуют гособороне новаторскими решениями и поддерживают принятие основанных на фактах решений.

Проект важен, поскольку в Эстонии очень мало научно-исследовательской деятельности в сфере электронной войны, в то же время, из-за актуальности темы необходимо создать способности и в этой сфере. Использование компонентов электронной войны повысит способности предупреждения и реагирования.

В рамках проекта создадут новое научное направление, которое пока не существует в Эстонии, в проекте на долгое время задействуют местные университеты и предприятия оборонной промышленности соответствующей сферы. При академии Сил обороны создадут технологическую лабораторию с возможностями тестирования новых технологии и валидации концепций.

Поскольку речь идет о специфической области, планируется заниматься международной научно-исследовательской деятельностью вместе с союзниками и международными предприятиями оборонной промышленности.

Проводившиеся ранее Министерством обороны и партнеры тестовые и демонстрационные мероприятия Electronic Warfare в Тарту показали, что другие страны испытывают к проходящим в Эстонии учениям по электронной войне значительные доверие и интерес.