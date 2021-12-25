Галерея ⟩ Автомобиль вылетел в кювет со скользкой дороги
25 декабря около 11 часов легковой автомобиль Toyota съехал в кювет в деревне Айнду, волость Вильянди. В ходе аварии никто не пострадал, пишет Sakala.
25 декабря около 11 часов легковой автомобиль Toyota съехал в кювет в деревне Айнду, волость Вильянди. В ходе аварии никто не пострадал, пишет Sakala.
По первоначальным данным, находившаяся за рулем Toyota женщина потеряла управление на скользкой дороге, из-за чего машина соскользнула в относительно глубокую придорожную канаву. К счастью, женщина не пострадала и была трезвой.
На место происшествия приехали также спасатели, которые помогали регулировать движение до тех пор, пока буксир не вытащил из кювета попавший в аварию автомобиль. Серьезных повреждений машина не получила, и женщина смогла продолжить путь.
Транспортный департамент напоминает, что дорожные условия зимние.
По данным Cлужбы погоды Эстонии, 25 декабря, ожидается до 15 градусов мороза. Во второй половине дня облачность распространится шире, на побережье метель. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье северо-западный, 7-12, порывами 15, вечером на островах до 18 м/с.