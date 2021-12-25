Галерея ⟩ Автомобиль вылетел в кювет со скользкой дороги

По первоначальным данным, находившаяся за рулем Toyota женщина потеряла управление на скользкой дороге, из-за чего машина соскользнула в относительно глубокую придорожную канаву. К счастью, женщина не пострадала и была трезвой.

На место происшествия приехали также спасатели, которые помогали регулировать движение до тех пор, пока буксир не вытащил из кювета попавший в аварию автомобиль. Серьезных повреждений машина не получила, и женщина смогла продолжить путь.

Транспортный департамент напоминает, что дорожные условия зимние.