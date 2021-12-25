Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года, передает DW.
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года, передает DW.
"Даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", - отметил он.
Союз Суверенных Государств (ССГ) в представлении Горбачева стал бы конфедеративным государством с более широкими полномочиями республик. "В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием", - заявил он. По словам Горбачева, власти СССР изначально "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений" и поздно поняли, что государство "нуждается в обновлении".
30 лет назад, 25 декабря 1991 года, Михаил Горбачев сложил полномочия президента СССР, и Советский Союз прекратил свое существование.