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Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз

Михаил Горбачев. ФОТО: Pitalev Ilya/TASS

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года, передает DW.

"Даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", - отметил он.

Союз Суверенных Государств (ССГ) в представлении Горбачева стал бы конфедеративным государством с более широкими полномочиями республик. "В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием", - заявил он. По словам Горбачева, власти СССР изначально "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений" и поздно поняли, что государство "нуждается в обновлении".

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, Михаил Горбачев сложил полномочия президента СССР, и Советский Союз прекратил свое существование.

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