Картина дня: тяжелая авария в Вильяндимаа, отмена тысяч рейсов и опасения автопроизводителей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 декабря.
В субботу, около половины третьего дня, произошла тяжелая авария на 24-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа, волость Пыхья-Сакала, около моста Навести, где, по первоначальным данным, столкнулись четыре легковых автомобиля. Читать далее...
Без малого тридцать лет назад, 15 октября 1993 года, Таллиннский городской суд приговорил к смертной казни Василия Очкаленко, признанного виновным в совершении жестоких преступлений в отношении детей. 12 апреля 1994 года Государственный суд оставил приговор в силе. 25 апреля 1997 года в Таллиннском городском суде смертную казнь заменили пожизненным заключением. Срок отсчитывается со дня задержания Очкаленко 20 августа 1992 года. Читать далее...
Сегодня после полудня, около 13 часов, недалеко от кольцевой дороги Хальяла произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль BMW съехал на обочину дороги и застрял в сугробе. В ходе ДТП никто не пострадал. Читать далее...
Более 4,3 тысячи рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма "омикрон", свидетельствуют данные сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3859 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 465. Скончались два человека. Читать далее...
Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы по поводу нового варианта коронавируса, вызывающего Covid-19, которые чаще всего задают в поисковиках и присылают читатели. Читать далее...
По оценке автопроизводителей, переход на производство электромобилей в ЕС грозит потерей 501 000 рабочих мест, а план к 2035 году запретить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания может спровоцировать массовую нехватку рабочих мест. Читать далее...
Эстонская легкоатлетка Ксения Балта и тренер Андрей Назаров ожидают в следующем году пополнения: в их семье родится первенец. Читать далее...