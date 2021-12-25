Картина дня: тяжелая авария в Вильяндимаа, отмена тысяч рейсов и опасения автопроизводителей

ГАЛЕРЕЯ 〉 Тяжелая авария: столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие, движение перекрыто

В субботу, около половины третьего дня, произошла тяжелая авария на 24-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа, волость Пыхья-Сакала, около моста Навести, где, по первоначальным данным, столкнулись четыре легковых автомобиля. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Понять, простить?

Без малого тридцать лет назад, 15 октября 1993 года, Таллиннский городской суд приговорил к смертной казни Василия Очкаленко, признанного виновным в совершении жестоких преступлений в отношении детей. 12 апреля 1994 года Государственный суд оставил приговор в силе. 25 апреля 1997 года в Таллиннском городском суде смертную казнь заменили пожизненным заключением. Срок отсчитывается со дня задержания Очкаленко 20 августа 1992 года. Читать далее...

ФОТО 〉 BMW застрял в сугробе: на место аварии поспешили полиция, спасатели и скорая

Сегодня после полудня, около 13 часов, недалеко от кольцевой дороги Хальяла произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль BMW съехал на обочину дороги и застрял в сугробе. В ходе ДТП никто не пострадал. Читать далее...

Из-за COVID-19 на рождественские выходные отменено более 4000 рейсов по всему миру

Более 4,3 тысячи рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма "омикрон", свидетельствуют данные сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы. Читать далее...

В Эстонии коронавирусом заразились 465 человек, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3859 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 465. Скончались два человека. Читать далее...

"Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса? Отвечаем на ваши вопросы

Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы по поводу нового варианта коронавируса, вызывающего Covid-19, которые чаще всего задают в поисковиках и присылают читатели. Читать далее...

Автопроизводители: из-за зеленого поворота в Европе исчезнет полмиллиона рабочих мест

По оценке автопроизводителей, переход на производство электромобилей в ЕС грозит потерей 501 000 рабочих мест, а план к 2035 году запретить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания может спровоцировать массовую нехватку рабочих мест. Читать далее...

ФОТО 〉 Поздравляем! Ксения Балта и Андрей Назаров станут родителями