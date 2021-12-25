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Традиционное рождественское мероприятие с участием детей в Белом доме обернулось скандалом, после того как один из родителей сказал президенту США: "Давай, Брэндон!" Невинно звучащая фраза стала мемом в кругах противников Байдена в качестве эвфемизма нецензурного выражения в его адрес.

Невинно звучащая фраза "Let's go Brandon" на самом деле широко используется противниками демократов в качестве эвфемизма более неприличной кричалки, которую можно дипломатично перевести как "К черту Джо Байдена".

Президент, видимо, не поняв этого, согласился со своим собеседником.

Что произошло?

Президент и Первая леди Джилл Байден отвечали на звонки, поступавшие в "Службу отслеживания пути Санта-Клауса", которую Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) уже десятки лет запускает на каждое Рождество.

Мужчина по имени Джаред, вышедший на связь из Орегона, сказал: "С Рождеством!", а после того, как его дети рассказали президенту, каких подарков ждут от Санта-Клауса, в ответ на поздравление Джо Байдена и пожелание чудесного Рождества сказал: "Да, я надеюсь, у вас, ребята, тоже будет чудесное Рождество. Веселого Рождества и - давай, Брэндон!"

По словам присутствовавших репортеров, на лице Байдена ничего не отразилось. "Давай, Брэндон, я согласен", - произнес он в ответ.

После этого в эфире возникла тишина. "Мне кажется, мы его потеряли", - сказал после этого президент.

В Белом доме не стали комментировать инцидент. Британский таблоид Daily Mail отмечает, что поступок звонившего из Орегона вызвал недовольство в том числе среди противников Джо Байдена.

Например, консервативный блогер Эрик Эриксон написал в "Твиттере": "Признание. Мне кажется дурновкусием говорить президенту Соединенных Штатов "Давай, Брэндон", когда он просто хочет пожелать тебе радостного Рождества. Хорошие манеры должны что-то значить".

Пресс-секретарь Первой леди ответил на его твит коротким: "Ну, да".

Как появился мем про Брэндона?

Второго октября телекомпания Эн-би-си вела прямую трансляцию автогонок на трассе Талладега в Алабаме. Репортер Келли Ставаст брала интервью у победителя заезда Брэндона Брауна, когда толпа на трибуне позади него стала скандировать нецензурную кричалку в адрес президента, что было довольно отчетливо слышно в эфире.

Репортер, возможно, не разобрав слова или попытавшись сгладить ситуацию, сообщила, что толпа поздравляет Брауна, распевая "Давай, Брэндон!"

С тех пор фраза начала жить собственной жизнью, вызывая раздражение демократов. Она стала источником множества мемов, а также несколько раз прозвучала во время дебатов в Сенате.

Эту фразу с радостью подхватили в правых кругах, ее печатают на футболках, болельщики скандируют ее на футбольных матчах, она также была помещена на огромном баннере, который был прикреплен к самолету, кружившему над митингом сторонников Дональда Трампа.

Сенатор-республиканец Тед Круз упомянул ее в подкасте, назвав одной из самых смешных штук, что ему когда-либо встречались.

Согласно недавнему опросу компании "Гэллап", лишь 5% тех, кто считает себя республиканцем, одобряют деятельность Байдена на посту президента.