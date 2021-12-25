На шоссе Раквере-Луйга автомобиль опрокинулся на крышу
Сегодня в 16.42 в полицию сообщили, что на шоссе Раквере-Луйга произошла авария, в ходе которой перевернулся потерявший управление автомобиль Honda Jazz, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня в 16.42 в полицию сообщили, что на шоссе Раквере-Луйга произошла авария, в ходе которой перевернулся потерявший управление автомобиль Honda Jazz, пишет Virumaa Teataja.
«В машине находились мужчина и женщина, прибывшая на место происшествия полиция проверила первоначальный ущерб здоровью, по всей видимости, серьезных травм не было, но приедет скорая помощь», - сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.
«Сегодня дороги очень скользкие и непредсказуемые, водители должны быть очень осторожны», - сказал Кахро. Сегодня с полудня на побережье идут сильные грозы.
По данным Cлужбы погоды Эстонии, 25 декабря во второй половине дня облачность распространяется шире, на побережье метель. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье северо-западный, 7-12, порывами 15, вечером на островах до 18 м/с.