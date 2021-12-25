На шоссе Раквере-Луйга автомобиль опрокинулся на крышу

«В машине находились мужчина и женщина, прибывшая на место происшествия полиция проверила первоначальный ущерб здоровью, по всей видимости, серьезных травм не было, но приедет скорая помощь», - сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.

«Сегодня дороги очень скользкие и непредсказуемые, водители должны быть очень осторожны», - сказал Кахро. Сегодня с полудня на побережье идут сильные грозы.