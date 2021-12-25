Полицейских тронул добрый поступок детей
Воспитанники пярнуского детского сада Trall смастерили десять домиков из пипаркоков и подарили их пярнуским полицейским, пишет Pärnu Postimees.
Воспитанники пярнуского детского сада Trall смастерили десять домиков из пипаркоков и подарили их пярнуским полицейским, пишет Pärnu Postimees.
По словам воспитательницы детского сада Trall Кристи Пихлак, сначала каждая группа детского сада сделала домики из пипаркоков для выставки. "Эти домики как следует постояли у нас на выставке неделю, а затем пришла мысль, что хочется кому-то помочь", - сказала она.
Было решено сделать подарок полицейским, потому что ученики школы Mai уже преподнесли сладости медицинскому персоналу. "Полицейские ведь тоже помогают нам каждый день, и у них очень тяжелая работа. Я сама жена полицейского, я знаю, сколько приходится быть без мужа, а детям - без отца", - пояснила Пихлак. Работа в полиции - опасная работа, где каждый день рискуют своей жизнью, даже выходные по большей части приходится проводить на работе. "Тогда мы подумали, пусть они съедят те домики из пипаркоков!" - сказала Пихлак.
Перед общим зданием Департамента полиции и погранохраны шестилетний воспитанник детского сада и его мать Кадри Ыунапуу раздали домики из пипаркоков. Они заверили полицию, что домики предназначены не только для того, чтобы на них смотреть, но и чтобы их есть.
Начальник Пярнуского полицейского участка Юллар Кютть сказал, что для полицейских подарок детей, несомненно, был приятным и трогательным сюрпризом. "Обычно полиции не делают таких приятных подарков", - сказал Кютть и пожелал детскому саду Trall и всем остальным счастливого и безопасного Рождества и Нового года.