Полицейских тронул добрый поступок детей

По словам воспитательницы детского сада Trall Кристи Пихлак, сначала каждая группа детского сада сделала домики из пипаркоков для выставки. "Эти домики как следует постояли у нас на выставке неделю, а затем пришла мысль, что хочется кому-то помочь", - сказала она.

Было решено сделать подарок полицейским, потому что ученики школы Mai уже преподнесли сладости медицинскому персоналу. "Полицейские ведь тоже помогают нам каждый день, и у них очень тяжелая работа. Я сама жена полицейского, я знаю, сколько приходится быть без мужа, а детям - без отца", - пояснила Пихлак. Работа в полиции - опасная работа, где каждый день рискуют своей жизнью, даже выходные по большей части приходится проводить на работе. "Тогда мы подумали, пусть они съедят те домики из пипаркоков!" - сказала Пихлак.

Перед общим зданием Департамента полиции и погранохраны шестилетний воспитанник детского сада и его мать Кадри Ыунапуу раздали домики из пипаркоков. Они заверили полицию, что домики предназначены не только для того, чтобы на них смотреть, но и чтобы их есть.