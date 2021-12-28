Фото ⟩ В продаже квартира, в которой снималось кино: ее можно увидеть из окна автобуса

Если вы мечтали жить в романтическом деревянном доме, долго искать такой не придется. Это жилище находится в Таллинне всего в пяти минутах ходьбы от Центрального рынка с одной стороны и автовокзала с другой. Неподалеку расположен модный квартал Фале, который восстановили буквально из руин. В квартире снимали сериал «Под облаками».

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира находится в отреставрированном и ухоженном деревянном доме эстонского времени. В строительном регистре значится, что дом был построен в 1940 году, однако старожилы дома уверены, что это произошло во второй половине 1920 года. Если новый хозяин склонен к садоводству, он получит в собственность и красивый сад с гортензиями, розами и другими цветами. Кстати, за домом есть место для общения и проведения гриль-вечеринок.

ФОТО: KV.EE

В просторной квартире есть солнечная гостиная с камином, отделенная стеклянными стенами кухня, изолированные спальни, небольшая кладовая и чердак. Имеется и вместительная гардеробная для верхней одежды и обуви. Коммунальные платежи в этом доме составляют от 90 до 230 евро, включая ремонтный фонд и административные расходы.

ФОТО: KV.EE