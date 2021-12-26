Фото ⟩ В Йыхви вновь полыхало здание бывшего Дома культуры и суда

Спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном старинном здании на Нарвском шоссе в Йыхви незадолго до часа ночи, сообщает издание Põhjarannik.

Огнем были охвачены как крыша, так и центральная часть второго этажа здания, где раньше находился большой зал Дома культуры.

Очевидцы, побывавшие на месте происшествия днем, 25 декабря, сообщили Rus.Postimees, что территория вокруг здания огорожена, на месте были спасатели, полиция и скорая помощь. Само здание сильно пострадало от огня, а крыша полностью уничтожена.

Ровно два месяца назад, ночью 25 октября, это здание уже горело. Тогда сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 02:25. К моменту прибытия спасателей второй этаж здания и крыша горели открытым пламенем. В 02:59 пламя охватило второй этаж, после чего началось тушение крыши. Пожар был локализован в 03:31 и окончательно ликвидирован в 05:20.