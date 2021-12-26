Губернатору Харьюсити, до востребования

Как говорили классики, жизнь диктует свои суровые законы, и на сегодняшний день в списке регуляций ночные развлечения занимают отнюдь не первые позиции. Говорят, это делается с целью ограничения бесконтрольных контактов, обязательно случающихся после неумеренных возлияний. А критическая точка возлияний приходится аккурат на 11 вечера. По-моему, при неодолимом желании такого рода контактов, точка невозврата не имеет жесткого временного параметра: можно, извините, выкушать немалую порцию алкоголя совсем не в баре-ресторане и бесконтрольно контактировать направо и налево хоть в три часа дня, хоть ночи, при наличии необходимых ингредиентов в виде штопора, дивана и партнера. Но, видимо, наверху виднее, когда и где оно безопаснее.