Губернатору Харьюсити, до востребования
Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Знал бы Цой, что бессмертные слова из его песни потеряют смысл два года назад! Был бы жив, переписал бы текст, сохраняя размер: видели ночь, гуляли до двадцати трех. Регулярно, ознакомившись с нервными советами светил науки, правил бы на «гуляли до двадцати двух» или «видели ночь, смотрели всю ночь из окна». А, скорее всего, ничего бы не писал. Потому, что всем давно и без слов ясно: ночные гуляния приказали долго жить.