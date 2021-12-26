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Губернатору Харьюсити, до востребования

ФОТО: Глеб Нечволодов

Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Знал бы Цой, что бессмертные слова из его песни потеряют смысл два года назад! Был бы жив, переписал бы текст, сохраняя размер: видели ночь, гуляли до двадцати трех. Регулярно, ознакомившись с нервными советами светил науки, правил бы на «гуляли до двадцати двух» или «видели ночь, смотрели всю ночь из окна». А, скорее всего, ничего бы не писал. Потому, что всем давно и без слов ясно: ночные гуляния приказали долго жить.

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Как говорили классики, жизнь диктует свои суровые законы, и на сегодняшний день в списке регуляций ночные развлечения занимают отнюдь не первые позиции. Говорят, это делается с целью ограничения бесконтрольных контактов, обязательно случающихся после неумеренных возлияний. А критическая точка возлияний приходится аккурат на 11 вечера. По-моему, при неодолимом желании такого рода контактов, точка невозврата не имеет жесткого временного параметра: можно, извините, выкушать немалую порцию алкоголя совсем не в баре-ресторане и бесконтрольно контактировать направо и налево хоть в три часа дня, хоть ночи, при наличии необходимых ингредиентов в виде штопора, дивана и партнера. Но, видимо, наверху виднее, когда и где оно безопаснее.

Так или иначе, питейные заведения и прочие места высококультурного ночного досуга, кто тихо, кто в голос, стонут от дефицита клиентов, потери доходов и неопределенности. Потому что будущее туманно, и когда вся эта пандемия закончится, смертным знать не дано. Очевидно одно – не завтра. Нечего тусоваться. Не до жиру.

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