В Эстонии коронавирусом заразились 433 человека, двое скончались

Среди новых заразившихся 219 человек не были вакцинированы, а 214 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 26 декабря в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 171 человек, из которых 140 человек, или 82 процента, не были вакцинированы, у 31 человека, или 18 процентов, курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 61-летняя женщина и 85-летняя женщина. Во вчерашнюю статистику добавились еще две смерти: 72-летняя женщина и 80-летняя женщина.

За сутки ввели 344 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 32 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 271 033 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,15%.

Всего в Эстонии выявлено 1513 коронаположительных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.