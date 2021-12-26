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Не стало Десмонда Туту, одного из самых известных южно-африканских борцов за права человека, лауреата Нобелевской премии мира. Он был верным сторонником Нельсона Манделы и первым чернокожим англиканским епископом в Кейптауне и Йоханнесбурге, которого при жизни называли совестью нации.

Десмонд Туту ФОТО: Getty Images

Десмонду Туту было 90 лет. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что смерть архиепископа стала "еще одной главой скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев".

Всего несколько недель назад скончался Фредерик Виллем де Клерк, который был последним белым лидером ЮАР.

Голос бесправных

В годы апартеида Десмонд Туту был голосом бесправных чернокожих африканцев и последовательным критиком режима, поддержавшим бойкот правительства со стороны мирового сообщества.

Когда президентом страны стал Нельсон Мандела, Туту возглавил комиссию правды и примирения, которая добилась больших успехов в реабилитации жертв апартеида и примирении конфликтующих сторон.

Установление демократического режима в Южной Африке - во многом его заслуга, а придуманное им выражение "Радужная страна" стало вторым названием ЮАР после апартеида.

В своей Нобелевской речи, произнесенной 11 декабря 1984 года, он сказал: "До тех пор, пока мы не начнем усердно работать над тем, чтобы дети Господа, наши братья и сестры, члены нашей общей человеческой семьи, имели основные человеческие права, право на полноценную жизнь, право на передвижение, на труд, свободу быть человеком... мы неизбежно будем продолжать идти дорогой саморазрушения, и мы недалеки от самоуничтожения".

Десмонд Туту активно боролся за права человека не только в своей стране. Он был известен как критик режима Роберта Мугабе в Зимбабве и автократических режимов в других странах Африки, а также пытался примирить воюющих жителей Руанды и стороны арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Борьба должна быть праведной

Десмонд Мпило Туту родился в 1931 году в Клерксдорпе, Трансвааль. Его родители говорили на языке коса семьи банту. Когда ему было 12 лет, его семья переехала в Йоханнесбург. Его отец работал учителем, а мать - поваром и уборщицей в учебном заведении для слепых.

Южноафриканского епископа до конца жизни называли совестью нации ФОТО: Getty Images

По первой профессии Туту тоже был учителем, однако он оставил карьеру после того, как в 1953 году вступил в силу закон "Об образовании банту", который закрепил сегрегацию в южноафриканских школах.

Оставив школу, он пришел в Англиканскую церковь. На его духовный рост оказали большое влияние многие белые священники ЮАР, в особенности известный противник апартеида, епископ Тревор Хаддлстон.

В 1978 году Туту возглавил Южноафриканский совет церквей. Организация, в которой состояли 13 млн христиан, в основном чернокожих, под руководством Туту потребовала от правительства ЮАР покончить с сегрегацией. Совет церквей активно помогал чернокожим, находившимся в заключении, и их семьям, а также активно выступал против насильственного переселения чернокожих жителей из городов в племенные резервации.

Вручение Туту Нобелевской премии мира в 1984 году стало большим ударом для режима апартеида со стороны международного сообщества. А возведение Туту в архиепископы Кейптауна проходило в присутствии архиепископа Кентерберийского и вдовы Мартина Лютера Кинга.

Нельсон Мандела и Десмонд Туту, 1998 год ФОТО: Getty Images

Как глава Англиканской церкви в ЮАР он продолжал борьбу с апартеидом. В 1989 году он призвал к бойкоту муниципальных выборов и чуть было не сел за это в тюрьму. После этого его не раз задерживала полиция.

Однако мотивы его борьбы всегда были христианскими, а не политическими.

В 1985 году он и еще один епископ спасли в пригороде Йоханнесбурга от разъяренной толпы человека, которого подозревали в тайном сотрудничестве с полицией. Священники вытащили несчастного в последний момент, когда на его шею уже была надета облитая бензином автомобильная шина. Туту пристыдил толпу, напомнив, что борьба должна быть праведной и вести ее надо законными средствами.

В 1995 году Нельсон Мандела предложил ему возглавить комиссию правды и примирения - общественную организацию, которая собирала свидетельства жертв апартеида.

Нобелевский лауреат Десмонд Туту смотрит по телевизору церемонию вручения Нобелевской премии Нельсону Манделе и Фредерику де Клерку (1993) ФОТО: Getty Images

Эта комиссия известна тем, что выслушивала не только жертв режима, но и тех, кто совершал насилие. В случае признания вины и раскрытия всех подробностей им была обещана амнистия.

К результатам работы комиссии в ЮАР отнеслись по-разному: ее, в частности, критиковали за то, что не все белые чиновники признали совершенное ими в годы апартеида зло. Однако в целом ее работа стала большим и важным шагом для примирения нации.

Все люди - Божьи дети

В своей общественной деятельности Десмонд Туту не делил людей на своих и чужих, для него они все были Божьими чадами. Он мог приехать на встречу с Ясиром Арафатом и уговаривать его признать государство Израиль, а потом разозлить Израиль, сравнив чернокожих южноафриканцев с арабами Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

В начале XXI века он критиковал администрацию чернокожего президента Табо Мбеки - за то, что тот не боролся с бедностью, а сосредоточил богатства страны в руках новой чернокожей элиты.

Лауреаты Нобелевской премии мира на палестино-израильской конференции, 1999 ФОТО: Getty Images

В середине 1990-х у Туту обнаружили рак простаты. Он публично рассказал о своем диагнозе, для того чтобы сподвигнуть мужчин в своей стране чаще ходить на медосмотр.

В последние годы своей жизни он, уже покинув пост архиепископа, но оставаясь совестью нации, возвышал голос за права геев и против гомофобии в своей Англиканской церкви.

"Я бы не стал молиться гомофобному Богу и не хотел бы попасть в гомофобный рай. Я бы предпочел отправиться в ад", - говорил он. В 2015 году его дочь Мфо Туту вступила в Нидерландах в брак с женщиной, и отец благословил их союз.

Человек должен иметь право уйти с достоинством, считал Десмонд Туту ФОТО: Getty Images

До самого конца он оставался человеком с активной гражданской позицией: высказывался в поддержку мусульман Мьянмы и борьбы с пандемией ВИЧ, призывал судить Буша и Блэра за войну в Ираке, осуждал Дональда Трампа за то, что тот признал Иерусалим столицей Израиля, и даже успел познакомиться с первенцем принца Гарри и Меган Маркл.