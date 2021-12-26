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  • В Таиланде в рождественском ужине для эстонцев приняли участие более ста человек

Фото ⟩ В Таиланде в рождественском ужине для эстонцев приняли участие более ста человек

Рождественский ужин эстонцев в Таиланде. ФОТО: Andres Phuketilt

В Таиланде на острове Пхукет на мысе Промтеп вчера прошел рождественский ужин для эстонцев, пишет Postimees.

Гости могли приносить с собой эстонские кровяные колбаски, пряное печенье и даже ликер Vana Tallinn, но еду можно было купить и в местном ресторане, где проводилось мероприятие.

Организатор мероприятия Андрес рассказал, что в 2019 году в рождественском ужине участвовали 124 эстонца и около ста человек ожидается и на этот раз. «Эстонцев сейчас на Пхукете очень много и на Новый год приедет еще больше», - говорит он. Во вчерашнем ужине приняли участие, по словам Андреса, 130 человек.

Информация о мероприятии распространяется в соцсетях, где желающие также могут сообщить о своем участии.

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