Фото ⟩ В Таиланде в рождественском ужине для эстонцев приняли участие более ста человек

Гости могли приносить с собой эстонские кровяные колбаски, пряное печенье и даже ликер Vana Tallinn, но еду можно было купить и в местном ресторане, где проводилось мероприятие.

Организатор мероприятия Андрес рассказал, что в 2019 году в рождественском ужине участвовали 124 эстонца и около ста человек ожидается и на этот раз. «Эстонцев сейчас на Пхукете очень много и на Новый год приедет еще больше», - говорит он. Во вчерашнем ужине приняли участие, по словам Андреса, 130 человек.