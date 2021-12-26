В Тапа столкнулись два автомобиля

"Скорая помощь осматривает людей, но, по предварительным данным, участники ДТП отделались испугом", - сказал Virumaa Teataja Ильмар Кахро.

Дороги по всей Эстонии очень скользкие и видимость в прибрежных районах ухудшает метель. По всей Эстонии в рождественское время произошло очень много аварий.