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В Тапа столкнулись два автомобиля

ДТП. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня около 13 часов в Тапа на перекрестке Пайдеского шоссе и бульвара Лембиту столкнулись Saab и Hyundai. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

"Скорая помощь осматривает людей, но, по предварительным данным, участники ДТП отделались испугом", - сказал Virumaa Teataja Ильмар Кахро. 

Дороги по всей Эстонии очень скользкие и видимость в прибрежных районах ухудшает метель. По всей Эстонии в рождественское время произошло очень много аварий. 

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