Картина дня: последствия праздников, прогноз рынка недвижимости и пожертвование от ребенка

Богатство на час: вброс на рынок пенсионных денег съест содержимое кошелька простого человека

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. Читать далее...

Андрес Меритс: вакцина Moderna в качестве бустерной дозы дает лучшую защиту

По словам бывшего члена научного совета и профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, согласно последним исследованиям, вакцина от коронавируса Moderna в качестве бустерной дозы защищает лучше, чем вакцина Pfizer. Читать далее...

Губернатору Харьюсити, до востребования

Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Знал бы Цой, что бессмертные слова из его песни потеряют смысл два года назад! Был бы жив, переписал бы текст, сохраняя размер: видели ночь, гуляли до двадцати трех. Регулярно, ознакомившись с нервными советами светил науки, правил бы на «гуляли до двадцати двух» или «видели ночь, смотрели всю ночь из окна». А, скорее всего, ничего бы не писал. Потому, что всем давно и без слов ясно: ночные гуляния приказали долго жить. Читать далее...

В Эстонии коронавирусом заразились 433 человека, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3464 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 433. Читать далее...

Рождество в Эстонии глазами полицейских: тяжелые ДТП, пьяные водители и семейное насилие

Почти вдвое больше пьяных водителей, чем в любое другое время, серьезные ДТП и многочисленные сообщения о насилии в семье — праздничные дни и заснеженные дороги способствовали росту и без того тревожных цифр. Читать далее...

Лобовое столкновение: пять человек попали в ДТП, в том числе женщина на последних днях беременности

Сегодня, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса на границе Ярвамаа произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей. Читать далее...

ФОТО 〉 В Йыхви вновь полыхало здание бывшего Дома культуры и суда

В ночь на 25 декабря в Йыхви вновь горело здание бывшего Дома культуры и суда, работы по тушению продолжались и в субботу днем. Читать далее...

Рождественские происшествия: украли даже оставленный гномику носок

Для большинства из нас Рождество и конец года – период, когда можно спокойно проводить время с семьей или друзьями, украшать дом, наряжать елку и готовить праздничные блюда. Однако по неаккуратности некоторые любимые рождественские ритуалы могут обернуться большими неприятностями. Читать далее...

Шестилетний мальчик пожертвовал волосы для онкобольных детей